Восьмилетний сын Рудковской избил за столом известного артиста

На видео запечатлено, как сын Рудковской несколько раз бьет артиста кулаком в плечо, когда тот пытается есть.

"Приехал в гости к крестнику", – подписал ролик Билан.

Артист отключил комментарии к видео.

Контекст:

Рудковская продюсирует Диму Билана с 2005 года.

Она замужем. Вместе с фигуристом Евгением Плющенко воспитывает двух сыновей: Александра (2013) и Арсения, который появился в семье в сентябре 2020 года. Супруги поженились в 2009 году.

От предыдущего брака с российским миллиардером Виктором Батуриным у Рудковской есть два сына – Андрей (2001) и Николай (2002). Андрей – приемный сын Рудковской.