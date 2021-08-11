"Хорошо, сношаться не начали", "Больше похоже на порно". Рудковская на вечеринке устроила "грязные танцы"

Рудковская вышла замуж за Плющенко в 2009 году Фото: rudkovskayaofficial / Instagram

Во время танца Рудковская в коротком платье сидела у мужа на руках – она обхватила его руками за шею, а ноги развела в стороны. Фигурист сперва кружился с женой, а затем, прогнув ее в спине, принялся целовать.

"Неожиданный танец получился с мужем под вокал нашего друга, [российского певца] Николая Баскова на празднике у друзей. Удивительно, что мы вместе почти 15 лет, а зажигать еще не разучились. Оставлю я это видео здесь. Мне кажется, оно очень атмосферное и настоящее, хотя выглядит странновато, потому что танец был спонтанным, ну, все равно клевым", – подписала ролик Рудковская.

"Зачем это снимать? Такие телодвижения – интимное дело", – отреагировали пользователи сети.

"Это разве танец? Больше похоже на сцену из порно", – написали в комментариях подписчики.

"Пошло. Хорошо, хоть сношаться не начали", – прокомментировали видео фолловеры.

"Грязные танцы", – высказались поклонники Рудковской

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)