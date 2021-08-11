Бульвар Шоубиз
 
11 августа, 2021
 
Новости

"Хорошо, сношаться не начали", "Больше похоже на порно". Рудковская на вечеринке устроила "грязные танцы"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Рудковская вышла замуж за Плющенко в 2009 году
Рудковская вышла замуж за Плющенко в 2009 году
Фото: rudkovskayaofficial / Instagram

Российский продюсер Яна Рудковская 9 августа опубликовала в Instagram короткий ролик, на котором запечатлена с мужем, фигуристом Евгением Плющенко на танцевальной площадке.

Во время танца Рудковская в коротком платье сидела у мужа на руках – она обхватила его руками за шею, а ноги развела в стороны. Фигурист сперва кружился с женой, а затем, прогнув ее в спине, принялся целовать.

"Неожиданный танец получился с мужем под вокал нашего друга, [российского певца] Николая Баскова на празднике у друзей. Удивительно, что мы вместе почти 15 лет, а зажигать еще не разучились. Оставлю я это видео здесь. Мне кажется, оно очень атмосферное и настоящее, хотя выглядит странновато, потому что танец был спонтанным, ну, все равно клевым", – подписала ролик Рудковская.

"Зачем это снимать? Такие телодвижения – интимное дело", – отреагировали пользователи сети.

"Это разве танец? Больше похоже на сцену из порно", – написали в комментариях подписчики.

"Пошло. Хорошо, хоть сношаться не начали", – прокомментировали видео фолловеры.

"Грязные танцы", – высказались поклонники Рудковской

Контекст:

Рудковская является продюсером российского артиста Димы Билана. Она замужем. Вместе с фигуристом Евгением Плющенко воспитывает двух сыновей: Александра (2013) и Арсения, который появился в семье в сентябре 2020 года. Супруги поженились в 2009 году.

От предыдущего брака с российским миллиардером Виктором Батуриным у Рудковской есть два сына – Андрей (2001) и Николай (2002). Андрей – приемный сын Рудковской.

У Плющенко также есть сын Егор (2006) от первой жены Марии Ермак. Супруги развелись в феврале 2008 года.

Теги: Евгений Плющенко, видео, Яна Рудковская, танцы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Никитин: Я до последнего момента думал, что Верка Сердючка – женщина
  Никитин: Я до последнего момента думал, что Верка Сердючка – женщина
Дмитрий ГОРДОН
  Быков: "Русский мир" – это мир одиночества и вечной неудовлетворенности
  Быков: "Русский мир" – это мир одиночества и вечной неудовлетворенности
Дмитрий ГОРДОН
  Гордон ответил Лукашенко: Слышите, часики тикают?
  Гордон ответил Лукашенко: Слышите, часики тикают?
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Он был не уверен, что со мной может продержаться". Участнице "Танцев со звездами" Зарицкой заменили партнера по проекту
  "Он был не уверен, что со мной может продержаться". Участнице "Танцев со звездами" Зарицкой заменили партнера по проекту
"Вечная память". Собчак поделилась своим детским снимком с ныне покойным отцом
"Вечная память". Собчак поделилась своим детским снимком с ныне покойным отцом
"Тема оголения не заканчивается". Королева и Тарзан снялись в процессе написания картины
"Тема оголения не заканчивается". Королева и Тарзан снялись в процессе написания картины
"Жизнь становится лучше". 41-летняя Риччи объявила о беременности и назвала отца будущего ребенка
"Жизнь становится лучше". 41-летняя Риччи объявила о беременности и назвала отца будущего ребенка
"Хорошо, сношаться не начали", "Больше похоже на порно". Рудковская на вечеринке устроила "грязные танцы"
"Хорошо, сношаться не начали", "Больше похоже на порно". Рудковская на вечеринке устроила "грязные танцы"
"Очень красивая сексуальная леди". 51-летняя Билык после развода снялась в томных позах
"Очень красивая сексуальная леди". 51-летняя Билык после развода снялась в томных позах
Обездвижена левая часть тела. Стало известно о состоянии избитого танцора из балета Дорофеевой
Обездвижена левая часть тела. Стало известно о состоянии избитого танцора из балета Дорофеевой
Ани Лорак крупным планом показала сильно накрашенное лицо с приоткрытым ртом
Ани Лорак крупным планом показала сильно накрашенное лицо с приоткрытым ртом
"Шейминг по размеру ноги. Как? Это данность". Брежнева засветила голые ступни
"Шейминг по размеру ноги. Как? Это данность". Брежнева засветила голые ступни
"Я никогда не встречался с девушками". Финалист "Х-фактора" певец Wellboy признался, что он холостяк
"Я никогда не встречался с девушками". Финалист "Х-фактора" певец Wellboy признался, что он холостяк
"Какая Ибица, девочки? Вам уже давно за 30!" Никитюк показала свои фото и видео с Мадейры
"Какая Ибица, девочки? Вам уже давно за 30!" Никитюк показала свои фото и видео с Мадейры
"Фигура – огонь", "Какой пресс!", "Куколка". 42-летняя Ани Лорак засветила идеальный пресс
"Фигура – огонь", "Какой пресс!", "Куколка". 42-летняя Ани Лорак засветила идеальный пресс
"Милашка". Жена футболиста Александра Зинченко показала фото новорожденной дочери
"Милашка". Жена футболиста Александра Зинченко показала фото новорожденной дочери
Девять вариантов использования кокосового масла
Девять вариантов использования кокосового масла
"Обо-жаю!" Могилевская назвала блюдо, которое готова обменять на все остальные до конца жизни
"Обо-жаю!" Могилевская назвала блюдо, которое готова обменять на все остальные до конца жизни
"Все показуха". Каменских заявила, что медитирует, пока готовит завтрак. Пользователи ее раскритиковали
"Все показуха". Каменских заявила, что медитирует, пока готовит завтрак. Пользователи ее раскритиковали
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS