"Воспоминание о днях, когда мы принадлежали друг другу". Кухар обнародовала нежные фото с мужем

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар призналась, что карантин научил ее ценить моменты настоящей душевной близости.

Кухар и Стоянов поженились в сентябре 2019 года после 10 лет совместной жизни Фото: ekaterinakukhar_official / Instagram

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар 14 октября на своей странице в Instagram разместила серию черно-белых снимков, на которых запечатлена вместе со своим мужем и коллегой Александром Стояновым.

"Хочу оставить эти фото как воспоминание о тех днях, когда мы принадлежали только друг другу! Все-таки этот строгий карантин научил нас замедляться и ценить моменты настоящей душевной близости", – подписала она публикацию.

"Это так трогательно и так нежно", – отреагировали на снимки фолловеры.

"Нежность", – прокомментировала публикацию украинская певица Наталья Могилевская.

Екатерина Кухар является примой Национального академического театра оперы и балета Украины имени Т.Г. Шевченко с 1999 года. Она заслуженная (2012) и народная артистка Украины (2018). Является судьей проекта "Танцы со звездами" на "1+1". 7 июля 2020 года стало известно, что Кухар назначена исполняющей обязанности директора училища.

Кухар и Стоянов официально зарегистрировали брак в сентябре 2019 года после 10 лет совместной жизни. Супруги воспитывают двоих детей – Тимура, сына Кухар от предыдущих отношений (2009), и общую дочь Анастасию (2015).