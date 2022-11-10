Бульвар Шоубиз
 
10 ноября, 2022
 
Новости

"Вот такой я человек". 20-летняя дочь Немцова объяснила, зачем вышла замуж во второй раз

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Диана Немцова вышла замуж через пять месяцев после развода
Диана Немцова вышла замуж через пять месяцев после развода
Фото: dinanemtsova_ / Instagram

Дочь покойного российского политика Бориса Немцова Диана вышла замуж во второй раз. Об этом она сообщила невзначай 8 ноября в Instagram, выложив общее фото с супругом.

Под фото дочь Немцова написала, что последние четыре года ее муж Кирилл работал в рыночной аналитике и исследованиях с лидерами финансового и технологического секторов. Новость о втором браке Дианы вызвала ажиотаж среди подписчиков. Поэтому спустя день Немцова решила в Stories объяснить, что к чему.

"Ответ на все непонимающие комментарии под моим последним постом. Вот такой я человек. Не могу и не хочу строить несерьезные отношения. Я не только про брак, а в целом про серьезные отношения. Но когда Кирилл сделал мне предложение, я без сомнений согласилась. Я не видела для себя повода отказывать человеку, которого я люблю, уважаю и с которым вижу свое будущее. Не каждый брак заканчивается в старости, когда людей разлучает смерть. Многие расстаются раньше. Но для меня это никогда не было поводом бояться сближения с человеком, которого я люблю. Брак для меня – это не гарантия, но искреннее намерение смотреть в одном направлении, вместе расти и проходить жизненный путь нога в ногу. Кому-то даже кажется, что я старомодна. Я получаю много социального осуждения в свою сторону. Поэтому единственный вывод, который я делаю, – жить нужно так, как вы считаете нужным", – написала она.

Скриншот: dinanemtsova_/ Instagram
Скриншот: dinanemtsova_/ Instagram

Скриншот: dinanemtsova_ / Instagram
Скриншот: dinanemtsova_ / Instagram

Скриншот: dinanemtsova_ / Instagram
Скриншот: dinanemtsova_ / Instagram

Контекст:

Немцов – российский оппозиционный политик, который был убит семь лет назад. Его застрелили вечером 27 февраля 2015 года в центре Москвы. В июле 2017 года Московский окружной военный суд приговорил пятерых исполнителей убийства к лишению свободы на срок от 11 до 20 лет.

По версии следствия, в политика стрелял бывший заместитель командира чеченского батальона "Север" Заур Дадаев, он получил 20 лет тюрьмы. Дадаев заявлял, что Немцова не убивал, а признательные показания дал под пытками. Организаторы и заказчики преступления до сих пор не установлены.

Теги: Россия, Борис Немцов, оппозиция, политика, семья, Диана Немцова
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