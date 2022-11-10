"Вот такой я человек". 20-летняя дочь Немцова объяснила, зачем вышла замуж во второй раз

Под фото дочь Немцова написала, что последние четыре года ее муж Кирилл работал в рыночной аналитике и исследованиях с лидерами финансового и технологического секторов. Новость о втором браке Дианы вызвала ажиотаж среди подписчиков. Поэтому спустя день Немцова решила в Stories объяснить, что к чему.

"Ответ на все непонимающие комментарии под моим последним постом. Вот такой я человек. Не могу и не хочу строить несерьезные отношения. Я не только про брак, а в целом про серьезные отношения. Но когда Кирилл сделал мне предложение, я без сомнений согласилась. Я не видела для себя повода отказывать человеку, которого я люблю, уважаю и с которым вижу свое будущее. Не каждый брак заканчивается в старости, когда людей разлучает смерть. Многие расстаются раньше. Но для меня это никогда не было поводом бояться сближения с человеком, которого я люблю. Брак для меня – это не гарантия, но искреннее намерение смотреть в одном направлении, вместе расти и проходить жизненный путь нога в ногу. Кому-то даже кажется, что я старомодна. Я получаю много социального осуждения в свою сторону. Поэтому единственный вывод, который я делаю, – жить нужно так, как вы считаете нужным", – написала она.

Скриншот: dinanemtsova_/ Instagram

Скриншот: dinanemtsova_ / Instagram

Скриншот: dinanemtsova_ / Instagram