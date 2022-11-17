Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в бюстгальтере повертелась перед камерой. Видео

Реус предстала в расстегнутом жакете, засветив черный бюстгальтер.

Она повертелась перед камерой, запрокинув голову, а затем поднялась вверх по лестнице.

Контекст:

Реус – девушка бывшего мужа замалчивающей войну РФ против Украины певицы Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Об их отношениях стало известно в августе 2021 года.

Налчаджиоглу и Ани Лорак поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011). У Реус также есть дочь от прошлых отношений.