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30 ноября, 2021
 
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"Все, что я хочу, – это ты". Почта Норвегии в рекламном ролике показала страстный поцелуй Санта-Клауса с его возлюбленным. Видео

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По сюжету Санта-Клаус влюблен в норвежца Гарри
По сюжету Санта-Клаус влюблен в норвежца Гарри
Скриншот: Posten / YouTube

Почта Норвегии (Posten Norge) 22 ноября на своем YouTube-канале презентовала рождественский рекламный ролик о влюбленном Санта-Клаусе. Объектом любви сказочного персонажа является норвежец по имени Гарри.

Ролик был снят к 375-летию почтового оператора и 50-летию со дня отмены декриминализации однополых отношений в стране, пишет Insider.

По сюжету влюбленные мужчины ежегодно встречаются на Рождество в доме Гарри, но не решаются признаться друг другу в любви.

В какой-то момент Гарри пишет Санта-Клаусу письмо со словами: "Дорогой Санта, все, что я хочу на Рождество, – это ты".

Получив послание, Санта-Клаус решается взять дополнительный отпуск, чтобы провести время с возлюбленным.

В кадре также запечатлен первый страстный поцелуй Гарри и Санта-Клауса – его можно увидеть на четвертой минуте ролика (3.16).

В финале ролика появляются титры, где указано, что в 2022 году Норвегия отмечает 50 лет с тех пор, как "мы смогли любить тех, кого захотим".

ВИДЕО
Видео: Posten / YouTube
Теги: Норвегия, реклама, Санта-Клаус, любовь, гомофобия
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