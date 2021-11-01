Бульвар Шоубиз
 
01 ноября, 2021
 
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"Все это спрашивают". Каменских рассказала, живет ли она с мужем

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Каменских и Потап вместе выступали в дуэте, а после его распада поженились
Каменских и Потап вместе выступали в дуэте, а после его распада поженились
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица и детектив шоу "Маска" на канале "Украина" Настя Каменских рассказала ведущей бэкстейджа этого проекта, блогеру Нателле Кирс, находится ли она в положении. Комментарий певицы опубликован 30 октября на YouTube-канале "Украина".

"Беременна ли я, потому что все это спрашивают? Не беременна. С мужем ли я? Живу с мужем, у нас все прекрасно", – заявила артистка. 

Ответ певицы прозвучал на второй минуте ролика.

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Контекст:

Настя Каменских стала известной благодаря участию в дуэте "Потап и Настя", в составе которого выступала с 2006-го по 2017 год вместе с певцом и продюсером Потапом Алексеем Потапенко.

В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. Детей у пары нет.

У Потапа есть 12-летний сын Андрей. Его мать – бывшая жена музыканта, продюсер Ирина Горовая. 

В сентябре 2021 года Потап говорил, что мечтает стать отцом пятерых детей. "Один есть – четверо осталось", – признался тогда певец. 

Теги: дети, Настя Каменских, семья, Потап, певица
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