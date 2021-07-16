"Все просто". Украинский фитнес-тренер поделилась рецептом десерта

"Хочу поделиться одним очень простым десертом с семенами чиа. Можно заменить семенами льна", – анонсировала рецепт тренер.

Для приготовления понадобится:

250 мл кефира 2,5%;

15 г семен чиа;

1 ч. л. меда;

80 г клубники

30 г черешни

1 г ванилина.

"К кефиру добавьте семена чиа и мед, тщательно перемешайте. Разложите клубнику на дно форм. Сверху залейте кефирную массу и отправьте в холодильник на ночь. Достаньте утром пудинг, перемешайте. Украсьте сверху черешней. Все просто", – резюмировала Боржемская.

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