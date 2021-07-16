"Все просто". Украинский фитнес-тренер поделилась рецептом десерта

"Хочу поделиться одним очень простым десертом с семенами чиа. Можно заменить семенами льна", – анонсировала рецепт тренер.
Для приготовления понадобится:
"К кефиру добавьте семена чиа и мед, тщательно перемешайте. Разложите клубнику на дно форм. Сверху залейте кефирную массу и отправьте в холодильник на ночь. Достаньте утром пудинг, перемешайте. Украсьте сверху черешней. Все просто", – резюмировала Боржемская.
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Боржемская родилась в Виннице в 1980 году. Она является экспертом программы на СТБ "Все буде добре". Была тренером нескольких сезонов шоу "Зважені та щасливі" на этом же канале. Сейчас Боржемская ведет блог в Instagram, где рассказывает о похудении и правильном питании.