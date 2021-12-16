"Все разладилось". 42-летний украинский бизнесмен Вавриш за две недели до годовщины свадьбы сообщил о разводе с женой-фотографом

Вавриш о разводе с женой: Конечно, во всем виноват я сам Фото: Андрій Вавриш / Facebook

"Все когда-то заканчивается. Иногда так же заканчивается миссия семьи. Я искренне благодарен за все 20 лет жизни бок о бок, в одном сердце, в одном порыве. Наша любовь дала нам прекрасных сына и дочь, а городу много великолепных строений, построенных мною, будучи вдохновленным этой музою. Мы остаемся близкими друзьями и нам еще нянчить внуков. Теплота воспоминаний наших общих дней навсегда останется со мной", – написал он.

По словам Вавриша, в разводе он винит себя. "Конечно, во всем виноват я сам, не сумев расставить приоритеты, а это притушило огонь и все разладилось", – резюмировал он.