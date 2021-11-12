Бульвар Шоубиз
 
12 ноября, 2021
 
Новости

"Все такая же сочная". Экс-участница "ВИА Гры" 39-летняя Мейхер показала фигуру в сильно облегающем платье

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мейхер: Если жить спиной к свету, тогда живешь своей тенью, ее отражением
Мейхер: Если жить спиной к свету, тогда живешь своей тенью, ее отражением
Фото: nadyameiher / Instagram

39-летняя украинская певица и актриса Надежда Мейхер 12 ноября на своей странице в Instagram поделилась снимком, для которого позировала в красном кружевном сильно облегающем платье.

"Танцующая тень". Если жить спиной к свету, тогда живешь своей тенью, ее отражением. Наша тень – самый "верный" спутник жизни… Но и самый опасный. Особенно когда мы отвернулись от света… Солнца нам в души! Любви сердцам! Пусть тень и тьма всегда танцуют под нашу дудку", – написала она.

Певица указала геолокацию – Одесса.

"Все такая же сочная", – прокомментировал подписчик berezhanov_s.

"Шикарная женщина", – написала olgake12.

Контекст:

Надежда Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.

Теги: платье, фигура, ВИА Гра, Надежда Мейхер, актриса, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Кикабидзе рассказал Гордону о встрече с Зеленским: Это был разговор близких друзей. Он сказал, что Саакашвили – гражданин Украины, поэтому она должна его вернуть
  Кикабидзе рассказал Гордону о встрече с Зеленским: Это был разговор близких друзей. Он сказал, что Саакашвили – гражданин Украины, поэтому она должна его вернуть
Дмитрий ГОРДОН
  Стефанчук: Именно свобода слова гарантировала приход к власти Зеленского
  Стефанчук: Именно свобода слова гарантировала приход к власти Зеленского
Алеся БАЦМАН
"Готов ли я к объединению с Разумковым? Не исключаю". Полный текст интервью Кличко Гордону
"Готов ли я к объединению с Разумковым? Не исключаю". Полный текст интервью Кличко Гордону
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Комаров показал украинский вагон премиум-класса, проезд в котором стоит 24 тыс. грн
  Комаров показал украинский вагон премиум-класса, проезд в котором стоит 24 тыс. грн
"Ну как не любить это чудо?" Джаред Лето показал голое селфи и потроллил музей Лувра
"Ну как не любить это чудо?" Джаред Лето показал голое селфи и потроллил музей Лувра
  Стефанчук: Мой отец – один из лучших травматологов Украины и, наверное, Восточной Европы
  Стефанчук: Мой отец – один из лучших травматологов Украины и, наверное, Восточной Европы
"Все такая же сочная". Экс-участница "ВИА Гры" 39-летняя Мейхер показала фигуру в сильно облегающем платье
"Все такая же сочная". Экс-участница "ВИА Гры" 39-летняя Мейхер показала фигуру в сильно облегающем платье
"Что там было в шортах?" Влад Яма показал, что успел сделать на Мальдивах за четыре дня
"Что там было в шортах?" Влад Яма показал, что успел сделать на Мальдивах за четыре дня
"Ах, эти булки", "Трусы с лобком открытым". Блогер Стужук в микробикини рассказала о душевном оргазме
"Ах, эти булки", "Трусы с лобком открытым". Блогер Стужук в микробикини рассказала о душевном оргазме
"Секси", "Скандал". Тина Кароль подняла ногу перед камерой, засветив интимную зону
"Секси", "Скандал". Тина Кароль подняла ногу перед камерой, засветив интимную зону
"Так это же не Наташа", "Низ не очень". Тарзан засветил голую женщину
"Так это же не Наташа", "Низ не очень". Тарзан засветил голую женщину
"Люблю тебя". 48-летняя замужняя Клум оголилась и позировала с мужчиной между ног
"Люблю тебя". 48-летняя замужняя Клум оголилась и позировала с мужчиной между ног
"Фигасе", "Джек Воробей уже не тот". Анфиса Чехова показала фигуру в бикини с черепами на сосках
"Фигасе", "Джек Воробей уже не тот". Анфиса Чехова показала фигуру в бикини с черепами на сосках
"Сколько обуви!", "Гардероб мечты". Каменских в домашнем видео засветила свою гардеробную
"Сколько обуви!", "Гардероб мечты". Каменских в домашнем видео засветила свою гардеробную
"Йоу! Йоу! Йоу!", "Вау, Вера". Кекелия сняла с себя кофту и осталась голой перед камерой
"Йоу! Йоу! Йоу!", "Вау, Вера". Кекелия сняла с себя кофту и осталась голой перед камерой
"Нереально сексуальная", "Шикарный пресс!" Полякова снялась в крошечном купальнике
"Нереально сексуальная", "Шикарный пресс!" Полякова снялась в крошечном купальнике
"Душа между ног". Волочкова снялась в трусах, не прилегающих к телу
"Душа между ног". Волочкова снялась в трусах, не прилегающих к телу
"Ого, как ты рогатку раскинула", "Ничего себе форточку расстелила". Дорофеева широко развела ноги на балконе
"Ого, как ты рогатку раскинула", "Ничего себе форточку расстелила". Дорофеева широко развела ноги на балконе
"Аж мурашки по телу!" Вера Брежнева снялась без лифчика в облегающей майке
"Аж мурашки по телу!" Вера Брежнева снялась без лифчика в облегающей майке
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS