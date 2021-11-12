"Все такая же сочная". Экс-участница "ВИА Гры" 39-летняя Мейхер показала фигуру в сильно облегающем платье

Мейхер: Если жить спиной к свету, тогда живешь своей тенью, ее отражением Фото: nadyameiher / Instagram

"Танцующая тень". Если жить спиной к свету, тогда живешь своей тенью, ее отражением. Наша тень – самый "верный" спутник жизни… Но и самый опасный. Особенно когда мы отвернулись от света… Солнца нам в души! Любви сердцам! Пусть тень и тьма всегда танцуют под нашу дудку", – написала она.

Певица указала геолокацию – Одесса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАДЕЖДА МЕИ * ХЕР (@nadyameiher)

"Все такая же сочная", – прокомментировал подписчик berezhanov_s.

"Шикарная женщина", – написала olgake12.