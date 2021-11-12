"Все такая же сочная". Экс-участница "ВИА Гры" 39-летняя Мейхер показала фигуру в сильно облегающем платье

"Танцующая тень". Если жить спиной к свету, тогда живешь своей тенью, ее отражением. Наша тень – самый "верный" спутник жизни… Но и самый опасный. Особенно когда мы отвернулись от света… Солнца нам в души! Любви сердцам! Пусть тень и тьма всегда танцуют под нашу дудку", – написала она.
Певица указала геолокацию – Одесса.
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"Все такая же сочная", – прокомментировал подписчик berezhanov_s.
"Шикарная женщина", – написала olgake12.
Надежда Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.
После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.