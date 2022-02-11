"Все вокруг в масках, кроме бесстрашных русских". Орбакайте показала прогулку с дочерью по Бродвею

"Потрясающий вечер на Бродвее! Мюзикл MJ о жизни и творчестве любимого и незабываемого [американского певца] Майкла Джексона – нахлынуло столько воспоминаний, с каждой его песней что-нибудь непременно связано. Клавочка так увлеклась, что мы решили пересмотреть все его клипы и выступления! Аплодисменты и благодарность всей команде создателей этого шедевра", – написала она.
"Все вокруг в масках, кроме бесстрашных русских", – прокомментировали фото подписчики.
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Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Ее родители – российская певица Алла Пугачева и литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас. Пугачевой сейчас 72 года, Орбакасу – 76.
Орбакайте – заслуженная артистка России (2013). В ее дискографии 11 студийных альбомов. Наиболее известные фильмы с ее участием – "Чучело", "Виват, гардемарины!", "Любовь-морковь".
В 2005 году Орбакайте вышла замуж за Земцова, а в 2012 году у них родилась дочь Клавдия. Она первый ребенок для Земцова и третий – для Орбакайте. От предыдущих отношений у певицы есть два сына. Отцом старшего Никиты (1991) является ее бывший гражданский супруг, певец Владимир Пресняков. Младший Дени (1998) родился в браке с российским бизнесменом Русланом Байсаровым.