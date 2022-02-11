"Все вокруг в масках, кроме бесстрашных русских". Орбакайте показала прогулку с дочерью по Бродвею

"Потрясающий вечер на Бродвее! Мюзикл MJ о жизни и творчестве любимого и незабываемого [американского певца] Майкла Джексона – нахлынуло столько воспоминаний, с каждой его песней что-нибудь непременно связано. Клавочка так увлеклась, что мы решили пересмотреть все его клипы и выступления! Аплодисменты и благодарность всей команде создателей этого шедевра", – написала она.

"Все вокруг в масках, кроме бесстрашных русских", – прокомментировали фото подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)







