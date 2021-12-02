"Всегда красивая, молодая и позитивная". 58-летняя Ингеборга Дапкунайте рассказала о своем питании

Ингеборга Дапкунайте: Я ем для того, чтобы функционировать Фото: d.ingeborga / Instagram

"Вы потрясающе выглядите. Расскажите про питание", – попросил 58-летнюю артистку поклонник.

"Про питание я ничего хорошего или плохого не могу сказать, кроме того, что я ем для того, чтобы функционировать, а не функционирую для того, чтобы есть", – рассказала Дапкунайте, поблагодарив поклонника за комплимент.

"Какая всегда красивая, молодая и позитивная", – прокомментировала пост актрисы berezina769.

"Вы заряжаете энергией", – признался администратор страницы uniform_shop.ru.

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