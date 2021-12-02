"Всегда красивая, молодая и позитивная". 58-летняя Ингеборга Дапкунайте рассказала о своем питании

"Вы потрясающе выглядите. Расскажите про питание", – попросил 58-летнюю артистку поклонник.
"Про питание я ничего хорошего или плохого не могу сказать, кроме того, что я ем для того, чтобы функционировать, а не функционирую для того, чтобы есть", – рассказала Дапкунайте, поблагодарив поклонника за комплимент.
"Какая всегда красивая, молодая и позитивная", – прокомментировала пост актрисы berezina769.
"Вы заряжаете энергией", – признался администратор страницы uniform_shop.ru.
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Дапкунайте родилась 20 января 1963 года в Вильнюсе (Литовская ССР). В 1984 году состоялся дебют актрисы в кино – она сыграла роль в фильме режиссера Раймундаса Баниониса "Моя маленькая жена".
В 1994 году Дапкунайте была удостоена премии "Ника" за лучшую женскую роль в фильме "Подмосковные вечера".
Актриса была замужем трижды. Первым ее мужем стал однокурсник Арунас Сакалаускас, вторым – английский театральный режиссер Саймон Стоукс. В третий раз Дапкунайте вышла замуж за бизнесмена и мецената Дмитрия Ямпольского в 2013 году.
В начале 2018 года Дапкунайте впервые сообщила, что у нее есть сын Алекс.