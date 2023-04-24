"Вы правда хотите что-то построить?" Макаревич высказался о "людях, собирающихся под государственной крышей"

"Никогда не мог понять – взрослые, образованные, видимо, не лишенные способностей люди собираются под государственной крышей и думают не о том, как создать, развить, объединить, открыть. Нет, о том, как запретить, ограничить, отменить, лишить…" – написал он.

Макаревич обратился к власти.

"Вы правда хотите что-то построить?" – спросил музыкант.

Контекст:

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Он назвал эту войну трагедией, а президента РФ Владимира Путина – вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку".

Сейчас Макаревич с семьей живет в Израиле.

В сентябре 2022 года российский минюст внес его в список "иноагентов".