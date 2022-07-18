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18 июля, 2022
 
Новости

"Выбросить не смогла". Мозговая рассказала о неожиданной находке, напомнившей ей об отце

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Мозговая: Просто захотелось поделиться этой эмоцией
Мозговая: Просто захотелось поделиться этой эмоцией
Фото: Олена Мозгова / Facebook

Украинский продюсер Алена Мозговая 16 июля в Facebook рассказала, что во время уборки нашла парфюм своего покойного отца, композитора Николая Мозгового.

"Затеяла генеральную уборку в доме... и нашла Его парфюм, почти использованный... Понюхала и расплакалась... Папой пахнет... Выбросить не смогла... Поставила к своим", – написала она.

Мозговая отметила, что сама не знает, для чего рассказала эту историю.

"Просто захотелось поделиться этой эмоцией", – добавила она.

https://www.facebook.com/olenamozgova1/posts/pfbid0329Geq6LRXLBiLYRpRtGjBabrH8nroKjQK5ePCyTgKd7ec32tNr26ZoHG8LZoQGajl

Контекст:

Николай Мозговой родился 1 сентября 1947 в селе Сарнов Хмельницкой области. Окончил Черновицкое музыкальное училище и Киевскую государственную консерваторию имени Чайковского. Начинал музыкальную карьеру в ВИА "Беркут", а во второй половине 1970-х был приглашен в Киевский мюзик-холл.

Известность пришла к молодому композитору в 1979 году, когда София Ротару исполнила его песню "Рідний край". В середине 1980-х начал сольную карьеру вместе с собственноручно созданной аккомпанирующей группой "Вересень". В то время был одним из самых оплачиваемых певцов в Украине. С 1991 года прекратил концертную деятельность и занимался менеджментом в сфере шоу-бизнеса.

В 1994-м Мозговой попал в ДТП и долго восстанавливался после перелома позвоночника. Умер 30 июля 2010 года от остановки сердца. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

Теги: Украина, шоу-бизнес, Николай Мозговой, композитор, Алена Мозговая, семья, продюсер
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