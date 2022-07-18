"Выбросить не смогла". Мозговая рассказала о неожиданной находке, напомнившей ей об отце

"Затеяла генеральную уборку в доме... и нашла Его парфюм, почти использованный... Понюхала и расплакалась... Папой пахнет... Выбросить не смогла... Поставила к своим", – написала она.

Мозговая отметила, что сама не знает, для чего рассказала эту историю.

"Просто захотелось поделиться этой эмоцией", – добавила она.