"Выглядит более взрослым, чем когда-либо". Принц Уильям с женой показали новое фото своего первенца – 10-летнего принца Джорджа

Сообщается, что снимок сделала британский фотограф Милли Пилкингтон.
Таблоид People отмечает, что принц Джордж позировал фотографу в Виндзоре в начале июля. Редакция подчеркнула, что на новом фото старший син принца Уильяма и его жены Кэтрин "выглядит более взрослым, чем когда-либо".
"С днем рождения, принц Джордж. Спасибо, что были так веселы на нашей съемке", – прокомментировала публикацию автор снимка.
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У принца Джорджа есть младшие сестра и брат: принцесса Шарлотта (2015) и принц Луи (2018).
Жена принца Уильяма время от времени делится в сети снимками своих детей, которые сделала сама. По словам жены принца Уильяма, ее дети часто просят, чтобы она их не фотографировала.