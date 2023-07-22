"Выглядит более взрослым, чем когда-либо". Принц Уильям с женой показали новое фото своего первенца – 10-летнего принца Джорджа

Сообщается, что снимок сделала британский фотограф Милли Пилкингтон.

Таблоид People отмечает, что принц Джордж позировал фотографу в Виндзоре в начале июля. Редакция подчеркнула, что на новом фото старший син принца Уильяма и его жены Кэтрин "выглядит более взрослым, чем когда-либо".

"С днем рождения, принц Джордж. Спасибо, что были так веселы на нашей съемке", – прокомментировала публикацию автор снимка.