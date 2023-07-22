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22 июля, 2023
 
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"Выглядит более взрослым, чем когда-либо". Принц Уильям с женой показали новое фото своего первенца – 10-летнего принца Джорджа

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Принц Уильям с женой Кэтрин воспитывают троих детей
Принц Уильям с женой Кэтрин воспитывают троих детей
Фото: princeandprincessofwales / Instagram

На странице принца и принцессы Уэльских 22 июля опубликовано новое фото их первенца – принца Джорджа. Публикация посвящена его дню рождения – старшему сыну принца Уильяма и его жены Кэтрин в этот день исполнилось 10 лет.

Сообщается, что снимок сделала британский фотограф Милли Пилкингтон.

Таблоид People отмечает, что принц Джордж позировал фотографу в Виндзоре в начале июля. Редакция подчеркнула, что на новом фото старший син принца Уильяма и его жены Кэтрин "выглядит более взрослым, чем когда-либо".

"С днем рождения, принц Джордж. Спасибо, что были так веселы на нашей съемке", – прокомментировала публикацию автор снимка.

Контекст:

У принца Джорджа есть младшие сестра и брат: принцесса Шарлотта (2015) и принц Луи (2018).

Жена принца Уильяма время от времени делится в сети снимками своих детей, которые сделала сама. По словам жены принца Уильяма, ее дети часто просят, чтобы она их не фотографировала.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Великобритания, принц Джордж, принц Уильям, семья
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