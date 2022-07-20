"Выглядит сексуально и красиво", "Вневременная красота". 57-летняя Херли снялась без бюстгальтера

Актриса предстала в вишневом платье, расшитом пайетками, с глубоким декольте, под которое не стала надевать бюстгальтер. Херли показала фигуру с разных сторон, облокотившись на барную стойку.

"Перерывчик", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

"Ты похожа на куклу. Очаровательная и милая", – прокомментировал подписчик selvissiocic.

"Выглядит сексуально и красиво", – отметил fleet1617.

"Вневременная красота", – написал jh2008z71.