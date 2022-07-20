Бульвар Шоубиз
 
20 июля, 2022
 
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"Выглядит сексуально и красиво", "Вневременная красота". 57-летняя Херли снялась без бюстгальтера

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Херли: Перерывчик
Херли: Перерывчик
Фото: elizabethhurley1 / Instagram

57-летняя британская актриса Элизабет Херли 19 июля опубликовала в Instagram ролик, в котором покрутилась перед камерой возле барной стойки.

Актриса предстала в вишневом платье, расшитом пайетками, с глубоким декольте, под которое не стала надевать бюстгальтер. Херли показала фигуру с разных сторон, облокотившись на барную стойку.

"Перерывчик", – написала она.

"Ты похожа на куклу. Очаровательная и милая", – прокомментировал подписчик selvissiocic.

"Выглядит сексуально и красиво", – отметил fleet1617.

"Вневременная красота", – написал jh2008z71.

Контекст:

Элизабет Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м – она снялась в фильме Брюса Бересфорда "Ария". Голливудским дебютом Херли стал фильм "Пассажир 57", который вышел на экраны в 1992 году.

Херли в течение 13 лет состояла в гражданском браке с британским актером Хью Грантом. Они расстались в 2000 году. В 2007-м актриса вышла замуж за индийского бизнесмена Аруна Найара, с которым развелась в 2011 году.

У актрисы есть 18-летний сын Дэмиан от американского бизнесмена Стива Бинга, который в конце июня 2020 года покончил жизнь самоубийством.

Теги: платье, фигура, Элизабет Херли, актриса, бюстгальтер, декольте
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