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07 сентября, 2022
 
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Выпечка по древнему украинскому рецепту. Как приготовить мандрики. Видео

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Мандрики нужно хранить в закрытой емкости, чтобы печенье оставалось мягким
Мандрики нужно хранить в закрытой емкости, чтобы печенье оставалось мягким
Фото: klopotenko.com

Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко 6 сентября на своем YouTube-канале показал, как готовит выпечку украинской народной кухни – мандрики – печенье с начинкой из творога и мака.

Клопотенко заявил, что рецепт приготовления мандриков был известен более 300 лет назад.

Ингредиенты для песочного теста: 600 г пшеничной муки, три яйца, 200 г сливочного масла 82,5%, 1 ст. л. сахара, ½ ч. л. соли, 100 г сметаны 20%.

Для начинки: 400 г кисломолочного творога 9%, 100 г сметаны 20%, одно яйцо (плюс один яичный желток для смазки), 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. мака.

В глубокую миску всыпать 600 г пшеничной муки, добавтьб 200 г размягченного сливочного масла, вбить три яйца, добавить1/2 ч. л. соли, 1 ст. л. сахара и 100 г сметаны. Замесить тесто. Из теста сделайте шар, обернуть его пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 20 минут. Включите духовку до 180 градусов.

Приготовить начинку. В глубокую миску выложить 400 г творога, всыпать 2 ст. л. сахара, вбить одно яйцо и добавить 1 ст. л. мака. Тщательно перемешать, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

Достать из холодильника тесто, раскатать пласт пласт толщиной 4 мм. Большим стаканом диаметром 8 см вырезать кружочки. На одну часть круга выложить начинку из творога и мака. Второй частью накрыть и осторожно залепить пальцами, чтобы не было дырочек.

Противень застелить пергаментной бумагой и выложить на него печенье. Желток взбить вилкой в небольшой миске и с помощью кулинарной кисточки смазать печенье. Поставить запекаться при температуре 180 градусов на 30 минут.

Мандрики нужно хранить в закрытой емкости, чтобы печенье оставалось мягким.

ВИДЕО
Видео: Евгений Клопотенко / YouTube
Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года Клопотенко вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.

Теги: видео, сахар, МастерШеф, Евгений Клопотенко, рецепт, яйца, рецепты, творог
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