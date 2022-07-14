Украинский дизайнер создала коллекцию женской одежды для Gucci с вышивкой ручной работы. Фото

В описании нарядов отмечается, что вышивка создана вручную.

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"Вдохновленные традиционной украинской вышивкой дизайны Виты Кин эволюционировали, чтобы охватить вековые техники со всего мира", – такими словами бренд представил одну из работ украинки.

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Gucci отмечает, что Вита Кин создала изысканные, жизнерадостные и непринужденно утонченные модели.

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Контекст:

Вита Кин родилась в 1969 году в Украине. Вита Кин получила международную известность благодаря коллекциям вышиванок под брендом Vyshyvanka by Vita Kin, которые были выпущены под девизом Chic Nationale.

Платья с вышивкой от Виты Кин есть в гардеробе жены пятого президента Украины Петра Порошенко Марины, супруги нынешнего украинского президента Елены Зеленской, американской актрисы Деми Мур.