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14 июля, 2022
 
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Украинский дизайнер создала коллекцию женской одежды для Gucci с вышивкой ручной работы. Фото

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Вита Ким украсила платья вышивкой ручной работы
Вита Ким украсила платья вышивкой ручной работы
Фото: vault.gucci.com

Украинский дизайнер Вита Кин создала коллекцию одежды с элементами украинской вышивки для итальянского дома моды Gucci. Фото изделий опубликованы на сайте бренда.

В описании нарядов отмечается, что вышивка создана вручную.

"Вдохновленные традиционной украинской вышивкой дизайны Виты Кин эволюционировали, чтобы охватить вековые техники со всего мира", – такими словами бренд представил одну из работ украинки.

Gucci отмечает, что Вита Кин создала изысканные, жизнерадостные и непринужденно утонченные модели.

Контекст:

Вита Кин родилась в 1969 году в Украине. Вита Кин получила международную известность благодаря коллекциям вышиванок под брендом Vyshyvanka by Vita Kin, которые были выпущены под девизом Chic Nationale.

Платья с вышивкой от Виты Кин есть в гардеробе жены пятого президента Украины Петра Порошенко Марины, супруги нынешнего украинского президента Елены Зеленской, американской актрисы Деми Мур.

Теги: вышиванка, мода и красота, Gucci
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