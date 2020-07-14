"Взрослый человек, а выглядит, как девчонка!". Литвинова показала лицо без косметики

Российский режиссер и актриса Рената Литвинова обнародовала портретный снимок без грима.

Литвинова: Завтра – мой лучший друг. Я всегда верю в завтра, если сегодня не очень Фото: renatalitvinovaofficiall / Instagram

53-летняя российская актриса и режиссер Рената Литвинова на своей странице в Instagram разместила фото, для которого позировала без макияжа.

"Завтра – мой лучший друг. Я всегда верю в завтра, если сегодня не очень", – написала она.

"Взрослый человек, а выглядит, как девчонка! Стыдно должно быть, товарищ Литвинова!" – заявила подписчица ole_lukjoe.

Рената Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве. Она играла в таких фильмах, как "Увлеченья", "Три истории", "Право на выбор", "Мне не больно", в сериале "Граница. Таежный роман", "Небо. Самолет. Девушка". Ее режиссерские работы – ленты "Нет смерти для меня", "Богиня: Как я полюбила", "Зеленый театр в Земфире", "Крокус/Стрелка", "Последняя сказка Риты", "Петербург. Только по любви".