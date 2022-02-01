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01 февраля, 2022
 
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"Я бы мог еще поработать в группе". Позитив впервые рассказал о причинах распада "Время и стекло" и поведении Дорофеевой

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Группа "Время и стекло" существовала почти десять лет
Группа "Время и стекло" существовала почти десять лет
Фото: vremyaisteklo / Instagram

Экс-участник группы "Время и стекло" Позитив (Алексей Завгородний) 29 января в интервью YouTube-каналу "Лиза Дидковская" признался, что инициатором распада группы стала Надя Дорофеева.

"Все девочки, работающие в группах, хотят в итоге быть сольными артистками. У нас был разговор, когда Надя сказала: "Мы заигрались с дуэтом, давай закрывать наш проект и идти дальше". Она мне просто сказала: "Я хочу идти сольно". Как мне казалось, это глупая идея, я бы мог еще поработать в группе, я думаю, что и Надя. Но ее рвение и тягу она не остановила", — отметил Позитив.

По словам певца, у них с Дорофеевой дружеские отношения.

"Параллельно с этим мы компаньоны и партнеры по успеху. Мы работаем в одной студии, я слышу любые демки, которые она записывает, коллаборации. Часто она может спросить мое мнение, и мне приято. То же самое по моим трекам, которые я собираюсь выпускать: я ставлю ей и спрашиваю мнение", – признался Позитив.

ВИДЕО
Видео: Лиза Дидковская / YouTube
Контекст:

В октябре 2021 года Дорофеева заявила, что группа "Время и стекло" себя исчерпала. "Мне было тесно: хотелось петь на сцене с живыми музыкантами. Я знала, что способна на большее", – говорила она.

Группа "Время и Стекло", основанная в декабре 2010 года, распалась в марте 2020-го.

С ноября 2020 года Дорофеева выступает сольно под псевдонимом Dorofeeva. Позитив является участником группы Mozgi.

Теги: музыка, Время и Стекло, Надя Дорофеева, музыкант, Позитив, Алексей Завгородний, Dorofeeva, распад
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