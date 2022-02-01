  "Я бы мог еще поработать в группе". Позитив впервые рассказал о причинах распада "Время и стекло" и поведении Дорофеевой

"Все девочки, работающие в группах, хотят в итоге быть сольными артистками. У нас был разговор, когда Надя сказала: "Мы заигрались с дуэтом, давай закрывать наш проект и идти дальше". Она мне просто сказала: "Я хочу идти сольно". Как мне казалось, это глупая идея, я бы мог еще поработать в группе, я думаю, что и Надя. Но ее рвение и тягу она не остановила", — отметил Позитив.

По словам певца, у них с Дорофеевой дружеские отношения.

"Параллельно с этим мы компаньоны и партнеры по успеху. Мы работаем в одной студии, я слышу любые демки, которые она записывает, коллаборации. Часто она может спросить мое мнение, и мне приято. То же самое по моим трекам, которые я собираюсь выпускать: я ставлю ей и спрашиваю мнение", – признался Позитив.

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Видео: Лиза Дидковская / YouTube