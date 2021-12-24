"Я давно не влюблялась, и просто так по желанию писи это не произойдет". 39-летняя Водонаева высказалась о личной жизни

"Желаем в Новый год влюбиться", – написали дважды разведенной знаменитости ее поклонники.

"Чтобы я влюбилась, мужчина должен много чего собой представлять. Я уже давно не влюблялась, и просто так по желанию писи и велению души это не произойдет. Это невозможно. Общение, флирт – да. Но полюбить я могу только мощь", – заявила 39-летняя Водонаева.

Контекст:

Водонаева родилась в 1982 году в Тюмени. Окончила филологический факультет Тюменского государственного университета, по специальности – журналист. Работала на телевидении в Тюмени, в 2004 году переехала в Москву для участия в реалити-шоу "Дом-2".

Спустя почти три года покинула телепроект. После "Дома-2" была ведущей на нескольких российских каналах, в частности на РЕН ТВ, "Перец", "MTV Россия". Принимала участие в нескольких телевизионных шоу, в том числе в "Танцах со звездами".

Водонаева была замужем дважды. Ведущая воспитывает сына Богдана (2010), отцом которого является ее первый супруг, бизнесмен Алексей Малакеев.