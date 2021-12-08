"Попец зачетный", "Кошка так же попу отставляет". Водонаева в очень узком платье оттопырила пятую точку

Водонаева: Платье, которое сводит с ума всех вокруг, заслуживает отдельного внимания Фото: alenavodonaeva / Instagram

Водонаева позирует в кадре, сильно прогнувшись в спине.

"Платье, которое сводит с ума всех вокруг, заслуживает отдельного внимания. Спасибо за эту черную, тягучую нефть по всему телу", – написала она.

"Когда вижу попец, пишу: зачетный", – отреагировали фолловеры.

"Шикарный зад", – написали поклонники.

"Сколько можно попу торчащую постить? Не надоело?" – возмутились в сети.

"Ассоциация с моей кошкой, она так же попу отставляет, когда ей нужен кот", – прокомментировали снимки подписчики Водонаевой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)