"Попец зачетный", "Кошка так же попу отставляет". Водонаева в очень узком платье оттопырила пятую точку

Водонаева позирует в кадре, сильно прогнувшись в спине.
"Платье, которое сводит с ума всех вокруг, заслуживает отдельного внимания. Спасибо за эту черную, тягучую нефть по всему телу", – написала она.
"Когда вижу попец, пишу: зачетный", – отреагировали фолловеры.
"Шикарный зад", – написали поклонники.
"Сколько можно попу торчащую постить? Не надоело?" – возмутились в сети.
"Ассоциация с моей кошкой, она так же попу отставляет, когда ей нужен кот", – прокомментировали снимки подписчики Водонаевой.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Водонаева родилась в 1982 году в Тюмени. Окончила филологический факультет Тюменского государственного университета, по специальности – журналист. Работала на телевидении в Тюмени, в 2004 году переехала в Москву для участия в реалити-шоу "Дом-2".
Спустя почти три года покинула телепроект. После "Дома-2" была ведущей на нескольких российских каналах, в частности на РЕН ТВ, "Перец", "MTV Россия". Принимала участие в нескольких телевизионных шоу, в том числе в "Танцах со звездами".
Водонаева была замужем дважды. Ведущая воспитывает сына Богдана (2010), отцом которого является ее первый супруг, бизнесмен Алексей Малакеев.