"Титьки – зачет", "Как будто после секса". Водонаева в присутствии мужчины оголила грудь

На заглавном фото Водонаева запечатлена на диване за столом в чулках и прозрачном боди, а на втором позирует в присутствии мужчины топлес, прикрывая грудь рукой.

"Господи, прости, как будто и не фотосессию для журнала снимаем, а кое-что другое. Первая фотка – я в повседневном", – прокомментировала она публикацию.

"На втором фото – как будто после секса", – написали пользователи сети.

"Титьки – зачет", – написали фолловеры.

View this post on Instagram Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)