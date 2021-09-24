Бульвар Шоубиз
 
24 сентября, 2021
 
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"Такую грудь нельзя прятать", "Сисечки хорошие", "Это что за ракеты?" Водонаева позировала топлес верхом на лошади

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Водонаева заявила, что опубликовала откровенные фото, чтобы выйти из теневого бана в сети
Водонаева заявила, что опубликовала откровенные фото, чтобы выйти из теневого бана в сети
Фото: alenavodonaeva / Instagram

39-летняя российская телеведущая и модель Алена Водонаева 24 сентября в Instagram разместила серию снимков, на которых запечатлена топлес верхом на лошади.

По словам Водонаевой, она решилась обнародовать откровенные фото, чтобы выйти из так называемого теневого бана.

Фото: alenavodonaeva / Instagram
Фото: alenavodonaeva / Instagram

"Выбираю план "Б", – заявила она.

Фото: alenavodonaeva / Instagram
Фото: alenavodonaeva / Instagram

"Ну наконец-то пошла жара", – отреагировали на снимки фолловеры.

"Сисечки хорошие, и ум тоже", – прокомментировали фото подписчики.

"Такую красивую грудь нельзя прятать", – написали поклонники ведущей.

"Это что за ракеты?" – оценили снимки поклонники Водонаевой.

Контекст:

Водонаева родилась в 1982 году в Тюмени. Окончила филологический факультет Тюменского государственного университета, по специальности – журналист. Работала на телевидении в Тюмени, в 2004 году переехала в Москву для участия в реалити-шоу "Дом-2".

Спустя почти три года покинула телепроект. После "Дома-2" была ведущей на нескольких российских каналах, в частности на РЕН ТВ, "Перец", "MTV Россия". Принимала участие в нескольких телевизионных шоу, в том числе в "Танцах со звездами".

Водонаева была дважды замужем. Ведущая воспитывает сына Богдана (2010), отцом которого является ее первый супруг, бизнесмен Алексей Малакеев.

Теги: телеведущая, топлес, грудь, Алена Водонаева
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