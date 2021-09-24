"Такую грудь нельзя прятать", "Сисечки хорошие", "Это что за ракеты?" Водонаева позировала топлес верхом на лошади

По словам Водонаевой, она решилась обнародовать откровенные фото, чтобы выйти из так называемого теневого бана.

"Выбираю план "Б", – заявила она.

"Ну наконец-то пошла жара", – отреагировали на снимки фолловеры.

"Сисечки хорошие, и ум тоже", – прокомментировали фото подписчики.

"Такую красивую грудь нельзя прятать", – написали поклонники ведущей.

"Это что за ракеты?" – оценили снимки поклонники Водонаевой.

Контекст:

Водонаева родилась в 1982 году в Тюмени. Окончила филологический факультет Тюменского государственного университета, по специальности – журналист. Работала на телевидении в Тюмени, в 2004 году переехала в Москву для участия в реалити-шоу "Дом-2".

Спустя почти три года покинула телепроект. После "Дома-2" была ведущей на нескольких российских каналах, в частности на РЕН ТВ, "Перец", "MTV Россия". Принимала участие в нескольких телевизионных шоу, в том числе в "Танцах со звездами".

Водонаева была дважды замужем. Ведущая воспитывает сына Богдана (2010), отцом которого является ее первый супруг, бизнесмен Алексей Малакеев.