"Кроме выпяченных доек, не на что смотреть", "Сиси". Водонаева появилась на публике в расстегнутой блузке

Водонаева: Мне не нужна твоя романтика Фото: alenavodonaeva / Instagram

Артистка надела под блузку синий кружевной бюстгальтер.

"Мне не нужна твоя романтика. Я в нее уже играла", – написала она.

"Какая дерзкая", – оценили образ ведущей фолловеры.

"Кроме выпяченных доек, больше не на что смотреть", – написали подписчики.

"Сиси", – отреагировали пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)