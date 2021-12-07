"Кошечка", "Так сексуально". Водонаева показала голый пах и ягодицы

Ведущая позирует в кадре в длинном черном платье с высоким разрезом вдоль ноги, оголяющим при движении бедро, ягодицы и пах.

"Спасибо всем причастным за красивую съемку", – написала она.

"Кошечка", – оценили образ Водонаевой поклонники.

"Интересное платьице", – написали фолловеры.

"Я не поняла, почему так сексуально?" – прокомментировала ролик одна из подписчиц знаменитости.

Контекст:

Водонаева родилась в 1982 году в Тюмени. Окончила филологический факультет Тюменского государственного университета, по специальности – журналист. Работала на телевидении в Тюмени, в 2004 году переехала в Москву для участия в реалити-шоу "Дом-2".

Спустя почти три года покинула телепроект. После "Дома-2" была ведущей на нескольких российских каналах, в частности на РЕН ТВ, "Перец", "MTV Россия". Принимала участие в нескольких телевизионных шоу, в том числе в "Танцах со звездами".

Водонаева была замужем дважды. Ведущая воспитывает сына Богдана (2010), отцом которого является ее первый супруг, бизнесмен Алексей Малакеев.