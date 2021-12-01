"Титьки", "Как будто сейчас в рот даст". Водонаева без бюстгальтера раздвинула ноги перед мужчиной на стуле

На двух снимках ведущая позирует с широко расставленными ногами перед сидящим на стуле длинноволосым мужчиной с бородой, а на заглавном, портретном фото изображено крупным планом ее лицо и декольте на уровне мужского торса.
"Просто наступила зима. Хочется в Румынию. На карете. В замок. К цыганам и Дракуле, а не вот это вот все", – подписала она снимки.
"Первое фото красивое! Но остальные банальные – раздвинув ноги перед мужчиной, испортили все впечатление", – написали пользователи сети.
"Шикарная у вас грудь", – оценили декольте ведущей поклонники.
"Титьки", – написали фолловеры.
"Какая же красивая и сексуальная девушка, а у этого парня, наверное, от такой роскошной Алены сердце остановилось", – прокомментировали снимки пользователи сети.
"Как будто сейчас в рот даст тебе или..." – отреагировали подписчики.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Водонаева родилась в 1982 году в Тюмени. Окончила филологический факультет Тюменского государственного университета, по специальности – журналист. Работала на телевидении в Тюмени, в 2004 году переехала в Москву для участия в реалити-шоу "Дом-2".
Спустя почти три года покинула телепроект. После "Дома-2" была ведущей на нескольких российских каналах, в частности на РЕН ТВ, "Перец", "MTV Россия". Принимала участие в нескольких телевизионных шоу, в том числе в "Танцах со звездами".
Водонаева была дважды замужем. Ведущая воспитывает сына Богдана (2010), отцом которого является ее первый супруг, бизнесмен Алексей Малакеев.