"Титьки", "Как будто сейчас в рот даст". Водонаева без бюстгальтера раздвинула ноги перед мужчиной на стуле

На двух снимках ведущая позирует с широко расставленными ногами перед сидящим на стуле длинноволосым мужчиной с бородой, а на заглавном, портретном фото изображено крупным планом ее лицо и декольте на уровне мужского торса.

"Просто наступила зима. Хочется в Румынию. На карете. В замок. К цыганам и Дракуле, а не вот это вот все", – подписала она снимки.

"Первое фото красивое! Но остальные банальные – раздвинув ноги перед мужчиной, испортили все впечатление", – написали пользователи сети.

"Шикарная у вас грудь", – оценили декольте ведущей поклонники.

"Титьки", – написали фолловеры.

"Какая же красивая и сексуальная девушка, а у этого парня, наверное, от такой роскошной Алены сердце остановилось", – прокомментировали снимки пользователи сети.

"Как будто сейчас в рот даст тебе или..." – отреагировали подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)