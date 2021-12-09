"Какая прелесть", "Сочная". Раздетая Водонаева широко развела ноги в постели

Водонаева: Когда чертовски не высыпаешься, можно в Instagram полежать Фото: alenavodonaeva / Instagram

Ведущая позирует в белье и колготах, лежа на животе. Во время съемки заглавного фото Водонаева сильно прогнулась в спине и развела ноги.

"Лайфхак – когда чертовски не высыпаешься, можно в Instagram полежать. Можно даже красиво", – написала ведущая.

"Какая прелесть!" – оценили фото поклонники.

"Сочная ведьма", – написали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)