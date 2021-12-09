Бульвар Шоубиз
 
09 декабря, 2021
 
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"Какая прелесть", "Сочная". Раздетая Водонаева широко развела ноги в постели

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Водонаева: Когда чертовски не высыпаешься, можно в Instagram полежать
Водонаева: Когда чертовски не высыпаешься, можно в Instagram полежать
Фото: alenavodonaeva / Instagram

Российская телеведущая и модель Алена Водонаева 8 декабря разместила в Instagram серию фото, на которых запечатлена раздетой в постели с разных ракурсов.

Ведущая позирует в белье и колготах, лежа на животе. Во время съемки заглавного фото Водонаева сильно прогнулась в спине и развела ноги.

"Лайфхак – когда чертовски не высыпаешься, можно в Instagram полежать. Можно даже красиво", – написала ведущая.

"Какая прелесть!" – оценили фото поклонники.

"Сочная ведьма", – написали фолловеры.

Контекст:

Водонаева родилась в 1982 году в Тюмени. Окончила филологический факультет Тюменского государственного университета, по специальности – журналист. Работала на телевидении в Тюмени, в 2004 году переехала в Москву для участия в реалити-шоу "Дом-2".

Спустя почти три года покинула телепроект. После "Дома-2" была ведущей на нескольких российских каналах, в частности на РЕН ТВ, "Перец", "MTV Россия". Принимала участие в нескольких телевизионных шоу, в том числе в "Танцах со звездами".

Водонаева была замужем дважды. Ведущая воспитывает сына Богдана (2010), отцом которого является ее первый супруг, бизнесмен Алексей Малакеев.

Теги: телеведущая, грудь, Алена Водонаева
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