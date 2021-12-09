"Какая прелесть", "Сочная". Раздетая Водонаева широко развела ноги в постели

Ведущая позирует в белье и колготах, лежа на животе. Во время съемки заглавного фото Водонаева сильно прогнулась в спине и развела ноги.
"Лайфхак – когда чертовски не высыпаешься, можно в Instagram полежать. Можно даже красиво", – написала ведущая.
"Какая прелесть!" – оценили фото поклонники.
"Сочная ведьма", – написали фолловеры.
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Водонаева родилась в 1982 году в Тюмени. Окончила филологический факультет Тюменского государственного университета, по специальности – журналист. Работала на телевидении в Тюмени, в 2004 году переехала в Москву для участия в реалити-шоу "Дом-2".
Спустя почти три года покинула телепроект. После "Дома-2" была ведущей на нескольких российских каналах, в частности на РЕН ТВ, "Перец", "MTV Россия". Принимала участие в нескольких телевизионных шоу, в том числе в "Танцах со звездами".
Водонаева была замужем дважды. Ведущая воспитывает сына Богдана (2010), отцом которого является ее первый супруг, бизнесмен Алексей Малакеев.