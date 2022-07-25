  "Я даже представить не могу, через что прошли украинцы за эти пять месяцев". Бекхэм поддержал Украину на саммите первых леди и джентльменов

Бекхэм в начале речи поблагодарил Зеленскую за приглашение принять участие в саммите и выразил соболезнование украинским детям, подчеркнув, что они не должны видеть то, что видят.
"С начала войны я внимательно следил за ситуацией в Украине. Я общался с ЮНИСЕФ. Я даже представить не могу, через что прошли украинцы за эти пять месяцев. Но я понимаю, что важно восстановить их обычную жизнь", – сказал Бекхэм.
Он подчеркнул, что украинские дети должны быть защищены и оставаться в безопасности.
Первый саммит первых леди и джентльменов состоялся в Киеве 23 августа 2021 года. В ходе саммита была основана международная платформа для решения гуманитарных проблем по всему миру.
Темой второго саммита стали проблемы переселенцев, образование, физическое и ментальное восстановление. Участниками саммита, кроме первых леди и джентльменов, стали эксперты в разнообразных сферах, а также мировые знаменитости.
Бекхэм выступил в поддержку Украины после полномасштабного вторжения РФ в Украину. В частности, в марте 2022 года он на неделю передал свою страницу в Instagram педиатру из Харькова, которая показала его многомиллионной аудитории работу возглавляемого ею перинатального центра под обстрелами оккупантов.