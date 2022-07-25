Бульвар Шоубиз
 
25 июля, 2022
 
Новости

"Я даже представить не могу, через что прошли украинцы за эти пять месяцев". Бекхэм поддержал Украину на саммите первых леди и джентльменов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Бекхэм: С начала войны я внимательно следил за ситуацией в Украине
Бекхэм: С начала войны я внимательно следил за ситуацией в Украине
Фото: ЕРА

Британский футболист, посол доброй воли ЮНИСЕФ Дэвид Бекхэм 23 июля по видеосвязи принял участие во втором саммите первых леди и джентльменов, который состоялся в Киеве по инициативе первой леди Украины Еленой Зеленской под названием "Украина и мир: будущее, которое мы (от)строим вместе". Запись его выступления опубликована на YouTube-канале ICTV.

Бекхэм в начале речи поблагодарил Зеленскую за приглашение принять участие в саммите и выразил соболезнование украинским детям, подчеркнув, что они не должны видеть то, что видят.

"С начала войны я внимательно следил за ситуацией в Украине. Я общался с ЮНИСЕФ. Я даже представить не могу, через что прошли украинцы за эти пять месяцев. Но я понимаю, что важно восстановить их обычную жизнь", – сказал Бекхэм.

Он подчеркнул, что украинские дети должны быть защищены и оставаться в безопасности.

ВИДЕО
Видео: Факти ICTV / YouTube
Контекст:

Первый саммит первых леди и джентльменов состоялся в Киеве 23 августа 2021 года. В ходе саммита была основана международная платформа для решения гуманитарных проблем по всему миру.

Темой второго саммита стали проблемы переселенцев, образование, физическое и ментальное восстановление. Участниками саммита, кроме первых леди и джентльменов, стали эксперты в разнообразных сферах, а также мировые знаменитости.

Бекхэм выступил в поддержку Украины после полномасштабного вторжения РФ в Украину. В частности, в марте 2022 года он на неделю передал свою страницу в Instagram педиатру из Харькова, которая показала его многомиллионной аудитории работу возглавляемого ею перинатального центра под обстрелами оккупантов.

Теги: Дэвид Бекхэм, ЮНИСЕФ, саммит, война России против Украины, Елена Зеленская
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Жданов: Запад может нанести превентивный ядерный удар по России
  Жданов: Запад может нанести превентивный ядерный удар по России
Дмитрий ГОРДОН
Глава ветеранского фонда: Ветераны уже вложили в Украину силы, время, здоровье, и они очень хотят строить страну. Их поддержка – наша большая задача
Глава ветеранского фонда: Ветераны уже вложили в Украину силы, время, здоровье, и они очень хотят строить страну. Их поддержка – наша большая задача
Елена ПОСКАННАЯ
  "Киборг" Костенко: Мы не завершим войну до конца года с силами и средствами, которые есть сейчас. Надо больше
  "Киборг" Костенко: Мы не завершим войну до конца года с силами и средствами, которые есть сейчас. Надо больше
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Верка Сердючка на концерте презентовала новую кричалку о Путине. Видео
Верка Сердючка на концерте презентовала новую кричалку о Путине. Видео
  "Я даже представить не могу, через что прошли украинцы за эти пять месяцев". Бекхэм поддержал Украину на саммите первых леди и джентльменов
  "Я даже представить не могу, через что прошли украинцы за эти пять месяцев". Бекхэм поддержал Украину на саммите первых леди и джентльменов
37-летний Макацария расплакался в день свадьбы, увидев свою 20-летнюю невесту. Видео
37-летний Макацария расплакался в день свадьбы, увидев свою 20-летнюю невесту. Видео
Пережившие оккупацию Бучи дети снимут фильм вместе с украинскими режиссерами
Пережившие оккупацию Бучи дети снимут фильм вместе с украинскими режиссерами
Элли Голдинг спела на саммите первых леди "Ой, у лузі червона калина" вместе с Pianoбой. Видео
Элли Голдинг спела на саммите первых леди "Ой, у лузі червона калина" вместе с Pianoбой. Видео
Свитолина призвала поддержать сбор средств на автомобили скорой помощи, который объявила первая леди Украины Зеленская
Свитолина призвала поддержать сбор средств на автомобили скорой помощи, который объявила первая леди Украины Зеленская
  "Чтобы никто не догадался, парик надевала". Муж Писанки рассказал, почему она скрывала свой диагноз
  "Чтобы никто не догадался, парик надевала". Муж Писанки рассказал, почему она скрывала свой диагноз
Переселенка из Соледара получила гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова и рассказала, как эвакуировалась из города
Переселенка из Соледара получила гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова и рассказала, как эвакуировалась из города
Plus size модель Грэм показала яркий пляжный образ. Фото
Plus size модель Грэм показала яркий пляжный образ. Фото
Гордон, Бацман, Полякова, Сумская, Вакарчук и другие поздравили военнослужащих 63-й механизированной бригады с пятилетием. Видео
Гордон, Бацман, Полякова, Сумская, Вакарчук и другие поздравили военнослужащих 63-й механизированной бригады с пятилетием. Видео
"Чтобы обезопасить всех, давай напишем: "Дети". Билык поделилась историей сотрудницы драмтеатра из Мариуполя
"Чтобы обезопасить всех, давай напишем: "Дети". Билык поделилась историей сотрудницы драмтеатра из Мариуполя
"Красавы". Командование Воздушных сил ВСУ показало, как пилоты украинского бомбардировщика под музыку насыпают оккупантам. Видео
"Красавы". Командование Воздушных сил ВСУ показало, как пилоты украинского бомбардировщика под музыку насыпают оккупантам. Видео
  "Выехал сразу, очень быстро". Судья "Танцев со звездами" Влад Яма рассказал, в какую страну уехал в первый день войны
  "Выехал сразу, очень быстро". Судья "Танцев со звездами" Влад Яма рассказал, в какую страну уехал в первый день войны
"Передам деньги ребенку, болеющему чем-то подобным тому, что было у Руси". Муж Писанки объявил сбор средств
"Передам деньги ребенку, болеющему чем-то подобным тому, что было у Руси". Муж Писанки объявил сбор средств
"С тобой нет времени, оно просто не существует". Литковская показала объятия с Данилюком
"С тобой нет времени, оно просто не существует". Литковская показала объятия с Данилюком
"Для этого не нужно быть состоятельным человеком". Эсхакзай рассказала, как ее семья помогла переселенцам из Харьковской области
"Для этого не нужно быть состоятельным человеком". Эсхакзай рассказала, как ее семья помогла переселенцам из Харьковской области
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 