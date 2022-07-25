  "Я даже представить не могу, через что прошли украинцы за эти пять месяцев". Бекхэм поддержал Украину на саммите первых леди и джентльменов

Бекхэм: С начала войны я внимательно следил за ситуацией в Украине Фото: ЕРА

Бекхэм в начале речи поблагодарил Зеленскую за приглашение принять участие в саммите и выразил соболезнование украинским детям, подчеркнув, что они не должны видеть то, что видят.

"С начала войны я внимательно следил за ситуацией в Украине. Я общался с ЮНИСЕФ. Я даже представить не могу, через что прошли украинцы за эти пять месяцев. Но я понимаю, что важно восстановить их обычную жизнь", – сказал Бекхэм.

Он подчеркнул, что украинские дети должны быть защищены и оставаться в безопасности.

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Видео: Факти ICTV / YouTube