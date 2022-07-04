23 июля в Киеве состоится Второй саммит первых леди и джентльменов – Зеленская

Зеленская анонсировала в июле 2022-го Второй саммит первых леди и джентльменов, несмотря на войну Фото: Olena Zelenska / Instagram

"Центральной фигурой саммита станет человек, человеческий капитал. Думаю, этот разговор будет полезен всему миру, так как война в Украине повлияла на людей не только в моей стране", – сказала супруга украинского президента.

По мнению Зеленской, любые дискуссии о восстановлении страны не имеют смысла, если они не ставят во главу угла "восстановление" людей.

"Это не только о строительстве. Дома без людей – ничто", – отметила она.

Зеленская напомнила, что одним из приоритетов своей миссии в качестве первой леди она выбрала развитие в Украине безбарьерности.

"Сегодня это еще более важно. Война ежедневно калечит десятки взрослых и малышей", – подчеркнула супруга главы государства.

Зеленская отметила также важность оказания психологической помощи пострадавшим.

"Еще один аспект – психологический. Тревожность и сверхтревожность ощущают 60% украинцев. По моей инициативе государство запустило Национальную программу психологического здоровья и психосоциальной поддержки, чтобы системно преодолеть последствия войны", – напомнила она.

Зеленская, как пишет "Интерфакс-Украина", также отметила Израиль как страну, которая является лучшим примером того, как жить и работать в условиях постоянных угроз.