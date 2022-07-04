23 июля в Киеве состоится Второй саммит первых леди и джентльменов – Зеленская

"Центральной фигурой саммита станет человек, человеческий капитал. Думаю, этот разговор будет полезен всему миру, так как война в Украине повлияла на людей не только в моей стране", – сказала супруга украинского президента.
По мнению Зеленской, любые дискуссии о восстановлении страны не имеют смысла, если они не ставят во главу угла "восстановление" людей.
"Это не только о строительстве. Дома без людей – ничто", – отметила она.
Зеленская напомнила, что одним из приоритетов своей миссии в качестве первой леди она выбрала развитие в Украине безбарьерности.
"Сегодня это еще более важно. Война ежедневно калечит десятки взрослых и малышей", – подчеркнула супруга главы государства.
Зеленская отметила также важность оказания психологической помощи пострадавшим.
"Еще один аспект – психологический. Тревожность и сверхтревожность ощущают 60% украинцев. По моей инициативе государство запустило Национальную программу психологического здоровья и психосоциальной поддержки, чтобы системно преодолеть последствия войны", – напомнила она.
Зеленская, как пишет "Интерфакс-Украина", также отметила Израиль как страну, которая является лучшим примером того, как жить и работать в условиях постоянных угроз.
О проведении саммита первых леди и джентльменов Зеленская сообщила 2 августа 2021 года на форуме "Украина 30. Имидж Украины". Он состоялся в Киеве 23 августа 2021 года. В ходе саммита была основана международная платформа для решения гуманитарных проблем по всему миру.
Мероприятие было направлено на решение ряда гуманитарных вопросов, таких как равный доступ к медицинским услугам и образованию, а также обеспечение равных возможностей в сфере культуры и развитие в новых условиях, которые возникли из-за пандемии коронавируса. Помимо первых леди и джентльменов, для участия в форуме также приглашены специалисты и эксперты в разных сферах из ряда других стран.
Кроме Зеленской, гостями саммита стали первые леди Латвии, Литвы, Сербии, Германии, Коста-Рики, Израиля, Хорватии, Бразилии, а также жена президента Европейского совета и дочь президента Ливана (часть из них – в онлайн-режиме).
Модератором мероприятия стала телеведущая и амбассадор ООН по вопросам народонаселения Маша Ефросинина. В качестве звездной гостьи на саммите выступила голливудская актриса Робин Райт, среди приглашенных спикеров-экспертов были министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, американский публицист, автор бестселлеров "Черный лебедь" и "Антихрупкость" Насим Николас Талеб, а также всемирно известная афганская кинорежиссер Сахра Карими, которую Украина эвакуировала из Афганистана.