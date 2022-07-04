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23 июля в Киеве состоится Второй саммит первых леди и джентльменов – Зеленская

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Зеленская анонсировала в июле 2022-го Второй саммит первых леди и джентльменов, несмотря на войну
Зеленская анонсировала в июле 2022-го Второй саммит первых леди и джентльменов, несмотря на войну
Фото: Olena Zelenska / Instagram

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская, выступая 4 июля по видеосвязи на конференции по восстановлению Украины в Лугано, анонсировала проведение 23 июля Второго саммита первых леди и джентльменов. Выступление первой леди цитирует агентство "Интерфакс-Украина".

"Центральной фигурой саммита станет человек, человеческий капитал. Думаю, этот разговор будет полезен всему миру, так как война в Украине повлияла на людей не только в моей стране", – сказала супруга украинского президента.

По мнению Зеленской, любые дискуссии о восстановлении страны не имеют смысла, если они не ставят во главу угла "восстановление" людей.

"Это не только о строительстве. Дома без людей – ничто", – отметила она.

Зеленская напомнила, что одним из приоритетов своей миссии в качестве первой леди она выбрала развитие в Украине безбарьерности.

"Сегодня это еще более важно. Война ежедневно калечит десятки взрослых и малышей", – подчеркнула супруга главы государства.

Зеленская отметила также важность оказания психологической помощи пострадавшим.

"Еще один аспект – психологический. Тревожность и сверхтревожность ощущают 60% украинцев. По моей инициативе государство запустило Национальную программу психологического здоровья и психосоциальной поддержки, чтобы системно преодолеть последствия войны", – напомнила она.

Зеленская, как пишет "Интерфакс-Украина", также отметила Израиль как страну, которая является лучшим примером того, как жить и работать в условиях постоянных угроз.

Контекст:

О проведении саммита первых леди и джентльменов Зеленская сообщила 2 августа 2021 года на форуме "Украина 30. Имидж Украины". Он состоялся в Киеве 23 августа 2021 года. В ходе саммита была основана международная платформа для решения гуманитарных проблем по всему миру.

Мероприятие было направлено на решение ряда гуманитарных вопросов, таких как равный доступ к медицинским услугам и образованию, а также обеспечение равных возможностей в сфере культуры и развитие в новых условиях, которые возникли из-за пандемии коронавируса. Помимо первых леди и джентльменов, для участия в форуме также приглашены специалисты и эксперты в разных сферах из ряда других стран.

Кроме Зеленской, гостями саммита стали первые леди Латвии, Литвы, Сербии, Германии, Коста-Рики, Израиля, Хорватии, Бразилии, а также жена президента Европейского совета и дочь президента Ливана (часть из них – в онлайн-режиме).

Модератором мероприятия стала телеведущая и амбассадор ООН по вопросам народонаселения Маша Ефросинина. В качестве звездной гостьи на саммите выступила голливудская актриса Робин Райт, среди приглашенных спикеров-экспертов были министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, американский публицист, автор бестселлеров "Черный лебедь" и "Антихрупкость" Насим Николас Талеб, а также всемирно известная афганская кинорежиссер Сахра Карими, которую Украина эвакуировала из Афганистана.

Теги: Киев, Украина, Израиль, здоровье, война, оккупация, помощь, саммит, Европа, российская агрессия, война России против Украины, психология, пострадавшие, анонс, Елена Зеленская, психолог, российские оккупанты, восстановление
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