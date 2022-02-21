  "Я даже снимался в клипе у Наташи Королевой и Тарзана". Евгений Кот рассказал, в балете у каких артистов танцевал

"Я работал у Ани Лорак, Тины Кароль. Я даже когда-то снимался в клипе у Наташи Королевой и Тарзана", – рассказал он.
По словам Кота, свой самый большой гонорар он получил за выступление на корпоративе за границей. Артист отметил, что сумма вознаграждения составила "несколько тысяч долларов".
Кот стал известен после того, как победил в проекте "Танцы со звездами" на "1+1", выступая на паркете в паре с актрисой Ксенией Мишиной.
Сейчас он является судьей шоу "Танці. World of Dance" на СТБ, премьера проекта запланирована на 26 марта. Судьями проекта, кроме Кота, являются американский хореограф украинского происхождения Максим Чмерковский и украинская танцовщица Татьяна Денисова, которая с 2017-го по 2021 год была наставницей и хореографом российского шоу "Танцы" на канале ТНТ. Ведущей шоу стала жена Кота, спортсменка Наталья Татаринцева.