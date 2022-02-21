  "Я даже снимался в клипе у Наташи Королевой и Тарзана". Евгений Кот рассказал, в балете у каких артистов танцевал

"Я работал у Ани Лорак, Тины Кароль. Я даже когда-то снимался в клипе у Наташи Королевой и Тарзана", – рассказал он.

По словам Кота, свой самый большой гонорар он получил за выступление на корпоративе за границей. Артист отметил, что сумма вознаграждения составила "несколько тысяч долларов".

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Видео: Телеканал ICTV / YouTube