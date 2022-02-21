Бульвар Шоубиз
 
21 февраля, 2022
 
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"Я даже снимался в клипе у Наташи Королевой и Тарзана". Евгений Кот рассказал, в балете у каких артистов танцевал

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Кот: Я работал у Ани Лорак, Тины Кароль
Кот: Я работал у Ани Лорак, Тины Кароль
Фото: kot_jenya / Instagram

Судья шоу "Танці. World of Dance" на СТБ Евгений Кот 18 февраля в эфире канала ICTV рассказал, что до карьеры на телевидении сотрудничал с украинскими и российскими звездами, работал в составе их балетов или снимался в клипах.

"Я работал у Ани Лорак, Тины Кароль. Я даже когда-то снимался в клипе у Наташи Королевой и Тарзана", – рассказал он.

По словам Кота, свой самый большой гонорар он получил за выступление на корпоративе за границей. Артист отметил, что сумма вознаграждения составила "несколько тысяч долларов".

ВИДЕО
Видео: Телеканал ICTV / YouTube
Контекст:

Кот стал известен после того, как победил в проекте "Танцы со звездами" на "1+1", выступая на паркете в паре с актрисой Ксенией Мишиной.

Сейчас он является судьей шоу "Танці. World of Dance" на СТБ, премьера проекта запланирована на 26 марта. Судьями проекта, кроме Кота, являются американский хореограф украинского происхождения Максим Чмерковский и украинская танцовщица Татьяна Денисова, которая с 2017-го по 2021 год была наставницей и хореографом российского шоу "Танцы" на канале ТНТ. Ведущей шоу стала жена Кота, спортсменка Наталья Татаринцева.

Теги: Ани Лорак, клип, Наташа Королева, Тина Кароль, работа, Евгений Кот
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