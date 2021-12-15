Бульвар Шоубиз
 
15 декабря, 2021
 
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"Я начала смотреть порно в 11 лет, и это разрушило мой мозг". Билли Айлиш рассказала, как порнография повлияла на ее жизнь

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Билли Айлиш: Я так злюсь, что порно так любят, и злюсь на себя за то, что думала, что это нормально
Билли Айлиш: Я так злюсь, что порно так любят, и злюсь на себя за то, что думала, что это нормально
Фото: billieeilish / Instagram

Американская певица Билли Айлиш 13 декабря в ходе программы американского радиоведущего Говарда Стерна на SiriusXM призналась, что начала смотреть порнофильмы с 11 лет, и рассказала, к каким последствиям это привело.

"Как женщина, я считаю порно позором. Если честно, я смотрела много порно. Я начала смотреть порно, когда мне было около 11 лет. Я думаю, это действительно разрушило мой мозг. Я чувствую себя невероятно опустошенной из-за того, что смотрела порно в таком количестве", – призналась Айлиш ведущему.

Также певица добавила, что смотрела порнографию с элементами насилия, и впоследствии это стало причиной сонного паралича, ночных кошмаров и привело к проблемам в сексуальной жизни, когда она стала старше.

"Понимаете, первые несколько раз, когда я занималась сексом, я не отказывалась от вещей, которые считаются не очень хорошими. Я так злюсь, что порно так любят, и злюсь на себя за то, что думала, что это нормально. То, как вагины выглядят в порно, чертовски безумно. Никакие вагины так не выглядят. Женские тела так не выглядят. Мы не такие", – рассказала Айлиш Стерну.

Теги: порнография, радио, мозг, насилие, певица, порно, Билли Айлиш
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