"Я начала смотреть порно в 11 лет, и это разрушило мой мозг". Билли Айлиш рассказала, как порнография повлияла на ее жизнь

Билли Айлиш: Я так злюсь, что порно так любят, и злюсь на себя за то, что думала, что это нормально Фото: billieeilish / Instagram

"Как женщина, я считаю порно позором. Если честно, я смотрела много порно. Я начала смотреть порно, когда мне было около 11 лет. Я думаю, это действительно разрушило мой мозг. Я чувствую себя невероятно опустошенной из-за того, что смотрела порно в таком количестве", – призналась Айлиш ведущему.

Также певица добавила, что смотрела порнографию с элементами насилия, и впоследствии это стало причиной сонного паралича, ночных кошмаров и привело к проблемам в сексуальной жизни, когда она стала старше.

"Понимаете, первые несколько раз, когда я занималась сексом, я не отказывалась от вещей, которые считаются не очень хорошими. Я так злюсь, что порно так любят, и злюсь на себя за то, что думала, что это нормально. То, как вагины выглядят в порно, чертовски безумно. Никакие вагины так не выглядят. Женские тела так не выглядят. Мы не такие", – рассказала Айлиш Стерну.