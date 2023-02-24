"Я не хочу писать о войне". Dantes рассказал о работе над новым альбомом, в который войдут песни на украинском языке

По словам артиста, в его окружении нет людей, при общении с которыми он вынужден был бы общаться на русском языке, как делал это раньше.
"Не понимаю, зачем это делать", – сказал он.
Dantes также отметил, что во время работы над альбомом он обращается за помощью к своим коллегам по украинскому шоу-бизнесу – украинским певицам Jerry Heil или Roxolana.
"Есть определенный барьер. Нет, не барьер, а нехватка слов, наверное. Я не так классно знаю [украинский] язык, как хотелось бы. Но я не стесняюсь этого. И если мне хочется что-то спросить, то я обращаюсь к Jerry Heil, Roxolana или просто к людям, которые общаются на украинском всю жизнь", – рассказал артист.
Он подчеркнул, что в альбом войдут песни не о войне.
"Мне кажется, надо писать о чем-то вечном. Я не хочу писать о войне. Она вокруг нас, и я знаю, что она закончится нашей победой. Хочу, чтобы у людей были воспоминания о любви и счастье", – отметил он.
Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) в 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте "Фабрика звезд – 2", создав дуэт "Дантес & Олейник".
После распада дуэта в 2015 году Dantes начал сольную карьеру.