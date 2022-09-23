"Я посвящаю себя тебе, моя сладкая любовь". 47-летний шаман публично признался в любви своей невесте, 51-летней принцессе Норвегии

47-летний шаман посвятил публикацию ее дню рождения – принцессе исполнился 51 год.

"С каждым годом ты становишься все красивее. Я счастлив, что бог свел нас вместе, через любовь и веру мы нашли друг друга. Ты мудрая и заботливая душа. Чистый ангел на земле. Каждый день ты в моих мыслях, и когда я иду спать, тоже. Твоя готовность ставить детей на первое место заставляет меня любить тебя еще больше. Я чувствую себя таким благословленным, что встретил тебя. Я посвящаю себя тебе, моя сладкая любовь", – написал он.

Контекст:

Марта Луиза занимает четвертое место в линии наследования норвежского престола после брата и двух племянников.

В 2017 году принцесса развелась со своим первым мужем, писателем Ари Беном после 15 лет семейной жизни. В браке у пары родились три дочери. Спустя два года после развода он покончил жизнь самоубийством.

В том же году Марта Луиза начала встречаться с Верреттом. 50-летняя принцесса старше своего избранника на три года. 7 июня 2022 года пара сообщила о помолвке.

На сайте Верретта указано, что он проводит спиритические сеансы и является духовником американской актрисы Гвинет Пэлтроу.

После помолвки с принцессой Верретт в интервью People заявил, что является первым современным темнокожим мужчиной, который станет мужем представительницы европейской королевской семьи. По словам шамана, это создаст прецедент для его народа. Он также отметил, что "в Африке всегда были короли и королевы, но, к сожалению, они не были признаны в мире так, как они того заслуживают".