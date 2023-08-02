Бульвар Шоубиз
 
02 августа, 2023
 
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"Я расскажу, как было на самом деле". Макаревич высказался о фестивале Вайкуле и судьбе русского языка

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Макаревич: Лайма, спасибо!
Макаревич: Лайма, спасибо!
Фото: Андрей Макаревич / Facebook

Российский музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook 1 августа опубликовал отзыв о фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2023, который традиционно проходит под патронатом латвийской певицы Лаймы Вайкуле.

"Давайте после всех помоев, которые вылили на фестиваль Лаймы (сколько же дерьма в людях!), я вам расскажу, как было на самом деле. Было офигенно. Три дня прекрасной музыки на сцене [концертного зала] "Дзинтари" при полных залах (а зал там очень немаленький), артисты из разных стран мира, и главное – невероятно доброжелательная публика. Лайма, спасибо!" – написал он.

Макаревич также высказался о судьбе русского языка.

"Немного по поводу языка (мысль не моя). Глупо обвинять немецкий язык в преступлениях [немецкого фюрера Адольфа] Гитлера, но в начале ХХ века он был одним из трех ведущих языков мира – язык философии, науки, медицины. После Второй мировой он окончательно (и, думаю, бесповоротно) утратил свои позиции. Поблагодарим президента за усилия по продвижению русского языка на планете", – добавил музыкант.

Макаревич опубликовал фото и видео, снятые на фестивале. В частности, запись исполнения песни "Она", которую исполнил вместе с Вайкуле.

https://www.facebook.com/makarevichav/posts/pfbid07YNb4QzvMQpziMX1wCeLtBPAB5qkeUpKuDuD93eyaAPxnu3yom1XLU279tJ52S4zl

Контекст:

Фестиваль под патронатом Вайкуле проводится с 2015 года. В этом году он проходил с 28-го по 30 июля. Часть средств от мероприятий в рамках фестиваля будет направлена на помощь украинским детям, пострадавшим вследствие вторжения в Украину страны-агрессора РФ.

В первый день фестиваля на сцене выступили украинские артисты Оля Полякова, Макс Барских, Верка Сердючка, Анна Буткевич и Alekseev. Верка Сердючка, в образе которой выступает Андрей Данилко, исполнила свой хит Dancing Lasha Tumbai, уже традиционно перефразировав припев с Lasha Tumbai на Russia Good Bye.

Украинские знаменитости на сцене в Юрмале исполнили своих хиты на украинском языке. Латвийские звезды исполняли песни на латышском и английском языках. Концерт проводился на латышском. Представители страны-агрессора РФ, артистов из которой не было не фестивале, оставляли оскорбления в адрес фестиваля и артистов, принявших в нем участие.

Теги: Латвия, Андрей Макаревич, фестиваль, концерт, Лайма Вайкуле, певица, музыкант, артист
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