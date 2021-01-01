Бульвар Шоубиз
 
01 января, 2021
 
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"Я сын своей матери". Принц Гарри оставил новогоднее послание на сайте своей благотворительной организации

Британский принц Гарри и его жена Меган запустили сайт своей благотворительной организации, о котором впервые заговорили в апреле 2020 года.

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Принц Гарри и его жена Меган: Вместе мы представляем вам Archewell
Принц Гарри и его жена Меган: Вместе мы представляем вам Archewell
Фото: ЕРА

Британский принц обнародовал на новосозданной странице своей некоммерческой благотворительной организации Archewell совместное с женой Меган новогоднее послание.

"Я сын своей матери. А я мама нашего сына. Вместе мы представляем вам Archewell. Мы верим в лучшее, что есть у человечества. Потому что мы видели лучшее в человечестве. Мы испытали сострадание и доброту. И от наших матерей, и от чужих", – говорится в публикации.

Текст послания размещен на фоне архивных снимков принца Гарри и его жены Меган, на которых каждый из них запечатлен в детстве вместе со своей матерью – принцессой Дианой и Дорией Рагланд соответсвенно. 

Таблоид Page Six отмечает, что сайт благотворительной организации Archewell появился в конце декабря 2020 года – сразу после выхода первого совместного эпизода подкаста принца Гарри и его супруги на платформе Spotify. О намерении создать этот благотворительный проект супруги впервые сообщили в апреле минувшего года.

Герцог Сассекский принц Гарри – младший сын принца Уэльского Чарльза и его первой жены, покойной принцессы Дианы, внук королевы Великобритании Елизаветы II. Супруги развелись в августе 1996 года по рекомендации королевы Великобритании Елизаветы II, а спустя год принцесса Диана погибла в ДТП.

В мае 2018 года принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл, а спустя год у супругов родился сын Арчи.

9 января 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении сложить королевские полномочия. 13 января королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

30 марта принц Гарри и его жена Меган опубликовали в Instagram прощальный пост, а с 1 апреля они начали новую жизнь без королевских титулов и обязанностей. 

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и сыном проживают в США. 

Теги: Новый год, принц Гарри, сайт, Меган Маркл, герцогиня Сассекская Меган
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