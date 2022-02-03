"Я в шоке от этой красоты". Билли Айлиш снова сменила цвет волос, и ее новое фото собрало больше 9 млн лайков

На фото 20-летняя Айлиш позировала в черной защитной маске.

"Она вернулась", – подписала певица публикацию, которая собрала в сети больше 9 млн лайков.

"Ты хорошо выглядишь", – прокомментировала снимок thisispattismith.

"Горячо", – отметила camille.skot.

"Ну, я в шоке от этой красоты", – написала adliwq.

Контекст:

Билли Айлиш родилась 18 декабря 2001 года. Она стала известной в 2016 году после публикации дебютного сингла Ocean Eyes на ресурсе SoundCloud. В 2019 году ее дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский чарт Billboard 200 и британский хит-парад UK Albums Chart.

В 2020 году артистка получила пять наград музыкальной премии "Грэмми". В 2021-м певица стала лауреаткой премии в двух номинациях.

Певица периодически экспериментирует с образами и стилями. В марте 2021 года артистка сменила образ, став блондинкой, а в декабре она перекрасилась в брюнетку.