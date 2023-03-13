"Я в восторге!" 19-летняя дочь Кравец показала фотосет, сделанный в Киеве

"На прошлой неделе мне написала [фотограф Анастасия] и предложила съемку. А я согласилась. И вот что у нас получилось. Спасибо тебе, красотка! Я в восторге!" – написала она.

Снимки были сделаны в Киеве.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от masha kravets (@maarriill)

Автор фотосессии опубликовала на своей странице другие снимки Кравец.

"Обожаю талантливых и открытых людей, и такой для меня является Мария Кравец. Для меня творчество – это всегда такой интимный процесс, поэтому когда идею полностью разделяют и поддерживают, то это – а-а-а! Почувствуйте и разделите наше настроение и вайб", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Фотограф Київ | Харків * Анастасія (@photo.monde_)