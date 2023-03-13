"Я в восторге!" 19-летняя дочь Кравец показала фотосет, сделанный в Киеве

"На прошлой неделе мне написала [фотограф Анастасия] и предложила съемку. А я согласилась. И вот что у нас получилось. Спасибо тебе, красотка! Я в восторге!" – написала она.
Снимки были сделаны в Киеве.
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Автор фотосессии опубликовала на своей странице другие снимки Кравец.
"Обожаю талантливых и открытых людей, и такой для меня является Мария Кравец. Для меня творчество – это всегда такой интимный процесс, поэтому когда идею полностью разделяют и поддерживают, то это – а-а-а! Почувствуйте и разделите наше настроение и вайб", – написала она.
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Мария, родившаяся 25 февраля 2003 года, – старшая дочь Елены Кравец. У нее есть родные младшие брат Иван и сестра Екатерина. Они двойняшки, родились 19 июля 2016 года.
Отец детей – супруг Елены Кравец Сергей Кравец, который ранее был исполнительным продюсером студии "Квартал 95", а сейчас является продюсером ShootGroup Production. Они поженились в 2002 году.
Зимой Мария Кравец ездила в Варшаву (Польша).