  "Я всегда бегал за юбками". Украинский ведущий из Ливана Салем признался, что "всегда был бабником"

На вопрос ведущего, пользовался ли он популярностью у женского пола в студенческие годы, 37-летний Салем ответил: "Конечно".

"Я был ужасным бабником всегда. Ну, в плане бабником… А то сейчас все скажут: "Ой, какое плохое слово". Отличное слово! Я был холостой", – уточнил Салем.

Он добавил, что увлекался противоположным полом "с самого детства".

"Я очень люблю женщин, девчонок. У меня, может, темперамент такой, но я всегда бегал за юбками. Всегда, с самого детства!" – заявил Салем.

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Видео: Зе Интервьюер / YouTube