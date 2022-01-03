  "Я всегда бегал за юбками". Украинский ведущий из Ливана Салем признался, что "всегда был бабником"

На вопрос ведущего, пользовался ли он популярностью у женского пола в студенческие годы, 37-летний Салем ответил: "Конечно".
"Я был ужасным бабником всегда. Ну, в плане бабником… А то сейчас все скажут: "Ой, какое плохое слово". Отличное слово! Я был холостой", – уточнил Салем.
Он добавил, что увлекался противоположным полом "с самого детства".
"Я очень люблю женщин, девчонок. У меня, может, темперамент такой, но я всегда бегал за юбками. Всегда, с самого детства!" – заявил Салем.
Салем родился 25 января 1984 года в Одессе. В шестилетнем возрасте вместе с родителями переехал на родину отца в Бейрут (Ливан), где учился и работал до 19 лет. Во взрослом возрасте также проживал в Марокко, Турции, Египте, Франции и Канаде.
В 2009 году окончил Одесский национальный медуниверситет. Занимается бизнесом. Сейчас является ведущим передачи "Зірковий шлях" на канале "Украина". В прошлом принимал участие в шоу канала "1+1" – "Голос країни" и "Танцы со звездами".
С женой Марией Салем познакомился в Одессе в 2005 году на втором курсе университета. Спустя 10 лет у пары, в 2015-м, у пары родилась дочь Санта-Луна.