"Якби зустрілися ми знову". Бабкин спел песню на стихи Шевченко. Видео
Украинский музыкант Сергей Бабкин под аккомпанемент гитары исполнил песню "Якби зустрілися ми знову" на слова поэта Тараса Шевченко. Видео разместили 14 марта на аккаунте телеканала "1+1" в YouTube. Композицию, музыку для которой он написал сам, Бабкин спел на церемонии вручения национальной "Шевченковской премии 2020", которая проходила в Национальной опере Украины 9 марта.
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