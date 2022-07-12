  Ясинский о песне Поляковой "Шлепки": Это хит старых времен. Шлягер. Все! На днях у Оли был концерт и все были счастливы слушать, понимаете?

"Это хит старых времен. Это шлягер. Все! Он был и есть. На днях у Оли был концерт в военной части и все были счастливы слушать, понимаете? Это наши люди – они такие. У них есть какая-то там жизнь, какая-то память, он под эту песню познакомился со своей женой, предложил ей выйти за него, они стали счастливой парой, сейчас он военный, а она его ждет дома", – ответил Ясинский.

В качестве примера он рассказал, как во время концерта Поляковой один из военнослужащих вел прямой эфир для жены, которая в этот момент находилась дома и танцевала под песни артистки.

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Відео: Наталія Мосейчук / YouTube