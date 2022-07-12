Бульвар Шоубиз
 
12 июля, 2022
 
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Ясинский о песне Поляковой "Шлепки": Это хит старых времен. Шлягер. Все! На днях у Оли был концерт и все были счастливы слушать, понимаете?

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Продюсер Поляковой Ясинский заявил, что со старыми песнями артистки у многих людей связаны личные воспоминания
Продюсер Поляковой Ясинский заявил, что со старыми песнями артистки у многих людей связаны личные воспоминания
Фото: Yasinskiy Mike / Facebook

Продюсер украинской певицы Оли Поляковой Михаил Ясинский назвал русскоязычную песню "Шлепки" из ее репертуара шлягером старых времен. Об этом он заявил во время интервью с украинской ведущей Натальей Мосейчук, запись их разговора опубликована 10 июля на ее YouTube-канале

"Это хит старых времен. Это шлягер. Все! Он был и есть. На днях у Оли был концерт в военной части и все были счастливы слушать, понимаете? Это наши люди  они такие. У них есть какая-то там жизнь, какая-то память, он под эту песню познакомился со своей женой, предложил ей выйти за него, они стали счастливой парой, сейчас он военный, а она его ждет дома", – ответил Ясинский.

В качестве примера он рассказал, как во время концерта Поляковой один из военнослужащих вел прямой эфир для жены, которая в этот момент находилась дома и танцевала под песни артистки. 

ВИДЕО
Відео: Наталія Мосейчук / YouTube
Контекст:

Премьера русскоязычной песни "Шлепки" состоялась в 2013 году. Композиция стала хитом и сделала Полякову знаменитой. 

После полномасштабного вторжения в Украину Полякова записала шесть песен на украинском языке. Певица также анонсировала премьеру альбома, в который войдут украиноязычные композиции.

До  войны артистка исполняла песни на русском языке. Одной из самых популярных песен в ее репертуаре стала "Королева ночи". 

Теги: война России против Украины, Оля Полякова, певица, Михаил Ясинский
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