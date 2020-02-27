Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
27 февраля, 2020
 
Новости

Йовович обнародовала фото старшей и младшей дочерей

Голливудская актриса Милла Йовович опубликовала фото своей дочери Эвы, которая лежит с младшей сестрой Ошун.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Эва лучшая старшая сестра. Ничто не делает меня счастливее или более гордой, чем когда я вижу ее любовь к своим маленьким сестрам
Эва – лучшая старшая сестра. Ничто не делает меня счастливее или более гордой, чем когда я вижу ее любовь к своим маленьким сестрам
Фото: millajovovich / Instagram

Голливудская актриса Милла Йовович поделилась в Instagram снимком 12-летней Эвы, у которой на груди лежит родившаяся 2 февраля сестра Ошун.

"Эва – лучшая старшая сестра. Ничто не делает меня счастливее или более гордой, чем когда я вижу ее любовь к своим маленьким сестрам. И малышке Ошун, и Дэш так повезло, что она у нее есть! Это буквально заставляет меня плакать от того, как нам всем повезло, что в нашей жизни появился такой волшебный маленький единорог! Ты лучшая, Эва, мы так сильно тебя любим!" – написала актриса.

О том, что Йовович стала мамой в третий раз, сообщила ее старшая дочь Эва. У новорожденной дочери актрисы обнаружили тяжелую форму желтухи.

Милла Йовович родилась 17 декабря 1975 года в Киеве. Она замужем за режиссером Полом Андерсоном. У пары есть еще две дочери: младшая, Дашиэл, родилась 1 апреля 2015 года, старшая, Эва Габо – 3 ноября 2007 года.

В августе 2019 года Йовович, сообщая о новой беременности, призналась, что до этого пережила выкидыш.

Теги: Милла Йовович
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Стартовала перепродажа билетов на Евро 2020. Как и когда можно купить, какие цены?
Стартовала перепродажа билетов на Евро 2020. Как и когда можно купить, какие цены?
Борис ГАВРИЛЕЦ
"Бенфика" – "Шахтер". Онлайн-трансляция матча Лиги Европы
"Бенфика" – "Шахтер". Онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Из-за коронавируса могут отменить Евро и Олимпиаду. Под вопросом также гонки "Формулы-1" и "Евровидение". Список мероприятий
Из-за коронавируса могут отменить Евро и Олимпиаду. Под вопросом также гонки "Формулы-1" и "Евровидение". Список мероприятий
Дмитрий НЕЙМЫРОК
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS