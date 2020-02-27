Йовович обнародовала фото старшей и младшей дочерей

Голливудская актриса Милла Йовович опубликовала фото своей дочери Эвы, которая лежит с младшей сестрой Ошун.

Эва – лучшая старшая сестра. Ничто не делает меня счастливее или более гордой, чем когда я вижу ее любовь к своим маленьким сестрам Фото: millajovovich / Instagram

Голливудская актриса Милла Йовович поделилась в Instagram снимком 12-летней Эвы, у которой на груди лежит родившаяся 2 февраля сестра Ошун.

"Эва – лучшая старшая сестра. Ничто не делает меня счастливее или более гордой, чем когда я вижу ее любовь к своим маленьким сестрам. И малышке Ошун, и Дэш так повезло, что она у нее есть! Это буквально заставляет меня плакать от того, как нам всем повезло, что в нашей жизни появился такой волшебный маленький единорог! Ты лучшая, Эва, мы так сильно тебя любим!" – написала актриса.

О том, что Йовович стала мамой в третий раз, сообщила ее старшая дочь Эва. У новорожденной дочери актрисы обнаружили тяжелую форму желтухи.

Милла Йовович родилась 17 декабря 1975 года в Киеве. Она замужем за режиссером Полом Андерсоном. У пары есть еще две дочери: младшая, Дашиэл, родилась 1 апреля 2015 года, старшая, Эва Габо – 3 ноября 2007 года.

В августе 2019 года Йовович, сообщая о новой беременности, призналась, что до этого пережила выкидыш.