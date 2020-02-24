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24 февраля, 2020
 
Новости

Йовович показала дочь Ошун в позе эмбриона

Голливудская актриса Милла Йовович обнародовала фото дочери Ошун, которая родилась 2 февраля.

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Йовович: Вернуться в лоно
Йовович: Вернуться в лоно
Фото: millajovovich / Instagram

Голливудская актриса Милла Йовович разместила в Instagram фото своей младшей дочери Ошун в позе эмбриона.

"Вернуться в лоно", – написала актриса.

О том, что Йовович стала мамой в третий раз, 2 февраля сообщила ее старшая дочь Эва. У новорожденной обнаружили тяжелую форму желтухи.

Милла Йовович родилась 17 декабря 1975 года в Киеве. Она замужем за режиссером Полом Андерсоном. У пары есть еще две дочери: младшая, Дашиэл, родилась 1 апреля 2015 года, старшая, Эва Габо, – 3 ноября 2007 года.

В августе 2019 года Йовович, сообщая о новой беременности, призналась, что до этого пережила выкидыш.

Теги: Милла Йовович
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