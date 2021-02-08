"Ничего не изменилось". 45-летняя Канделаки показала 34-летнего мужа

Российская телеведущая Тина Канделаки познакомилась с нынешним супругом Василием Бровко 13 лет назад, будучи замужем за отцом своих детей, бизнесменом Михаилом Кондрахиным. По словам Канделаки, 21-летний на тот момент Бровко "заморочил ей голову".

45-летняя российская телеведущая Тина Канделаки 6 февраля в Instagram разместила архивный снимок, на котором запечатлена со своим 34-летним мужем Василием Бровко.

"Почему я с тобой все эти годы? По одной простой причине. С тобой, как в анекдоте, "не наговориться". Ты поразил меня тем, что в 21 год сумел заморочить мне голову. И сделал это так, что я наблюдаю за тобой вот уже 13 лет. За эти 13 лет ничего не изменилось. Разве что добавилась пара-тройка лишних килограммов, которые ты обязательно скинешь", – написала Канделаки, посвятив публикацию дню рождения супруга.

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Бровко – второй муж Канделаки. Они поженились в 2014 году.

Ранее она была замужем за российским бизнесменом Андреем Кондрахиным. В браке у пары родилось двое детей – Мелания (2000) и Леонтий (2001) Кондрахины.

Канделаки развелась с мужем в 2010 году после 12 лет семейной жизни.