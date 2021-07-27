"Зачем на травке тапки?", "Я тоже любил спать под пальмой". В сети комментируют свежее фото Волочковой в полотенце

"Прекрасное начало греческого дня", – написала она.

Балерина запечатлена полулежащей на траве под пальмой. Волочкова завернута в полотенце, на ногах – шлепки на платформе и с массивным декором.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Я тоже любил спать под пальмой", – прокомментировал подписчик da.nila1093.

"Зачем на травке тапки?" – спросила toma.nekrsovs.