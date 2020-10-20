"Захотелось рифм". Актриса "Квартал 95" Кравец впервые прочитала свои стихи. Видео

Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец назвала видеопрезентацию своих стихов манифестом души и призналась, что ей захотелось свежего ветра во всех смыслах.

Кравец: Впервые открываюсь и разговариваю с миром на таком языке Фото: lennykravets / Instagram

Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец 19 октября в Instagram обнародовала ролик, в котором впервые прочитала свои стихи.

"Волнуюсь немного, потому что сейчас делаю это впервые. Впервые открываюсь и разговариваю с миром на таком языке. Впервые делюсь другим своим творчеством, другой собой. Это видео – манифест моей души. Захотелось строчек, рифм, песка под ногами и ветра свежего. Во всех смыслах", – подписала она видео.

Елена Кравец (до замужества – Маляшенко) родилась в 1977 году в городе Кривой Рог. С 2000-го года является актрисой студии "Квартал 95".

С 2002 года актриса замужем за Сергеем Кравцом, участником студии "Квартал 95". Пара воспитывает троих детей – дочь Марияю (2003) и двойняшек Ивана и Екатерину, которые родились 19 июля 2016 года.