"Записали, что родилась в Мурманске". Огневич назвала настоящее место своего рождения и объяснила, почему сменила имя и фамилию на псевдоним

Огневич: Мне не нравилось имя, которое мне дали родители Фото: Zlata Ognevich / Facebook

"По паспорту я уже восемь или девять лет Огневич Злата Леонидовна", – рассказала артистка.

Она объяснила, что решила переоформить документы и официально стать Златой Огневич в том числе и из-за постоянной путаницы, которая возникала во время решения организационных моментов.

Певица отметила, что для смены имени и фамилии в паспорте ей пришлось обращаться в соответствующие органы в РФ.

"Я родилась в городе Кривой Рог. Но так как мой папа тогда служил на флоте, это был север России. Короче говоря, меня записали, что я родилась в Мурманске. Я делала запрос в Россию, мы ждали три месяца. Сейчас это было бы нереально сделать", – отметила она.

По словам певицы, в семье ее называют и Златой, и Инной.

"Но я попросила называть Златочкой, потому что я всегда говорила родителям, что когда вырасту, сменю имя. Мне не нравилось имя, которое мне дали родители, – заявила артистка. – Я выросла и сделала, как обещала".