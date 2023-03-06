"Записали, что родилась в Мурманске". Огневич назвала настоящее место своего рождения и объяснила, почему сменила имя и фамилию на псевдоним

"По паспорту я уже восемь или девять лет Огневич Злата Леонидовна", – рассказала артистка.
Она объяснила, что решила переоформить документы и официально стать Златой Огневич в том числе и из-за постоянной путаницы, которая возникала во время решения организационных моментов.
Певица отметила, что для смены имени и фамилии в паспорте ей пришлось обращаться в соответствующие органы в РФ.
"Я родилась в городе Кривой Рог. Но так как мой папа тогда служил на флоте, это был север России. Короче говоря, меня записали, что я родилась в Мурманске. Я делала запрос в Россию, мы ждали три месяца. Сейчас это было бы нереально сделать", – отметила она.
По словам певицы, в семье ее называют и Златой, и Инной.
"Но я попросила называть Златочкой, потому что я всегда говорила родителям, что когда вырасту, сменю имя. Мне не нравилось имя, которое мне дали родители, – заявила артистка. – Я выросла и сделала, как обещала".
Злата Огневич родилась в 1986 году. "Википедія" пишет, что местом рождения артистки является российский город Мурманск.
В 1991 году Огневич вместе с родителями переехала в Судак (Крым). Певица представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место.
Огневич после полномасштабного вторжения РФ выступает с благотворительными концертами в поддержку Украины.