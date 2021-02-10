Заразившаяся коронавирусом Подольская обнародовала фото с прогулки

Российская певица Наталья Подольская 10 февраля в Instagram обнародовала фото с прогулки, на котором запечатлена в розовых комбинезоне и очках с красной коляской.
Певица позирует на фото на заснеженной улице в частном секторе.
"Все хорошо", – подписала она снимок.
"С выздоровлением", – отреагировали на публикацию фолловеры.
"У вас же коронавирус? Почему гуляете? Где самоизоляция?" – поинтересовались пользователи сети.
"Сегодня прочитала, будто бы вы заболели коронавирусом – не правда же?" – комментируют фото подписчики.
Артистка не подтвердила, но и не опровергла эту информацию, оставив вопрос без ответа.
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О заражении Подольской коронавирусом 9 февраля написал Telegram-канал Mash. Сообщалось, что у старшего сына артистки, пятилетнего Артемия коронавирус не выявили. О здоровье ее мужа, певца Владимира Преснякова и младшего сына, трехмесячного Ивана информации не было.