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10 февраля, 2021
 
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Заразившаяся коронавирусом Подольская обнародовала фото с прогулки

О том, что российская певица Наталья Подольская заразилась коронавирусом и находится на самоизоляции, накануне сообщил Telegram-канал Mash. Подольская вскоре заверила, что у нее все хорошо. При этом она не подтвердила, но и не опровергла обнародованную информацию.

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Подольская: Все хорошо
Подольская: Все хорошо
Фото: nataliapodolskaya / Instagram

Российская певица Наталья Подольская 10 февраля в Instagram обнародовала фото с прогулки, на котором запечатлена в розовых комбинезоне и очках с красной коляской.

Певица позирует на фото на заснеженной улице в частном секторе.

"Все хорошо", – подписала она снимок.

"С выздоровлением", – отреагировали на публикацию фолловеры.

"У вас же коронавирус? Почему гуляете? Где самоизоляция?" – поинтересовались пользователи сети.

"Сегодня прочитала, будто бы вы заболели коронавирусом – не правда же?" – комментируют фото подписчики.

Артистка не подтвердила, но и не опровергла эту информацию, оставив вопрос без ответа.

О заражении Подольской коронавирусом 9 февраля написал Telegram-канал Mash. Сообщалось, что у старшего сына артистки, пятилетнего Артемия коронавирус не выявили. О здоровье ее мужа, певца Владимира Преснякова и младшего сына, трехмесячного Ивана информации не было.

Теги: Наталья Подольская, Владимир Пресняков, певица, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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