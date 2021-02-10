Заразившаяся коронавирусом Подольская обнародовала фото с прогулки

О том, что российская певица Наталья Подольская заразилась коронавирусом и находится на самоизоляции, накануне сообщил Telegram-канал Mash. Подольская вскоре заверила, что у нее все хорошо. При этом она не подтвердила, но и не опровергла обнародованную информацию.

Подольская: Все хорошо Фото: nataliapodolskaya / Instagram

Российская певица Наталья Подольская 10 февраля в Instagram обнародовала фото с прогулки, на котором запечатлена в розовых комбинезоне и очках с красной коляской.

Певица позирует на фото на заснеженной улице в частном секторе.

"Все хорошо", – подписала она снимок.

"С выздоровлением", – отреагировали на публикацию фолловеры.

"У вас же коронавирус? Почему гуляете? Где самоизоляция?" – поинтересовались пользователи сети.

"Сегодня прочитала, будто бы вы заболели коронавирусом – не правда же?" – комментируют фото подписчики.

Артистка не подтвердила, но и не опровергла эту информацию, оставив вопрос без ответа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

О заражении Подольской коронавирусом 9 февраля написал Telegram-канал Mash. Сообщалось, что у старшего сына артистки, пятилетнего Артемия коронавирус не выявили. О здоровье ее мужа, певца Владимира Преснякова и младшего сына, трехмесячного Ивана информации не было.