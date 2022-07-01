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01 июля, 2022
 
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Защищающий Украину Фагот: Теперь я горло могу перерезать, но чтобы человек выжил

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Фагот: Надо знать все, чтобы в любой момент справиться
Фагот: Надо знать все, чтобы в любой момент справиться
Фото: Олег Фагот Михайлюта / Facebook

Фронтмен украинской группы ТНМК Олег Михайлюта (Фагот) в интервью, которое 26 июня опубликовано на сайте "Украинской правды", рассказал, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину прошел курс тактической медицины.

"Теперь я горло могу перерезать, но чтобы человек выжил. Трубочку, вставить катетер, декомпрессию легких сделать при пневмотораксе, – признался певец. – Мне иногда трудно себе представить, что я на деле это когда-то могу применить, но надо знать все, чтобы в любой момент справиться".

Контекст:

Олег Михайлюта родился в 1974 году в Харькове. Окончил Харьковскую государственную консерваторию по классу фагота. Он участник группы ТНМК с ноября 1996 года. 

После нападения РФ на Украину Фагот присоединился к теробороне. Он служит в батальоне "Реванш".

Теги: медицина, Олег Михайлюта Фагот, ТНМК, Фагот
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