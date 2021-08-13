"Заслужила!", "Давно пора". В Киеве открыли именную звезду Джамалы

"11 лет назад, когда я стояла в Лос-Анджелесе на Hollywood Walk of Fame и рассматривала звезды, я сфотографировалась и визуализировала, что однажды такая появится и у меня. И вот где я теперь! Счастливая, благодарная и вдохновленная, ведь теперь мое имя выгравировано в центре уже родного Киева", – написала Джамала.
На открытие именной звезды певица пришла вместе с семьей – мужем и двумя маленькими сыновьями.
"Ты давно заслужила ее!" – прокомментировала пост Джамалы ведущая Василиса Фролова.
"Поздравляю", – написала солистка украинской группы The Hardkiss Юлия Санина.
"Поздравляю! Давно пора было. Думала, ваша звезда давно уже там красуется", – призналась подписчица с ником larisaafifi.
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Аллея звезд в Киеве расположена вдоль улиц Леси Украинки, Эспланадной и Спортивной площади. В сентябре 2020-го именная звезда на аллее появилась у певиц Ирины Билык и Тины Кароль, в мае 2021-го – у певца Александра Пономарева.
Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) родилась 27 августа 1983 года в городе Ош, Киргизия. Выросла в Крыму, куда вместе с родителями переехала в 1989 году. Окончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского, а после – киевскую Национальную музыкальную академию имени Чайковского по классу оперного вокала.
В 2016 году она победила в песенном конкурсе "Евровидение 2016", который проходил в Стокгольме, Джамала исполняла композицию о депортации своего народа "1944".
Певица замужем за экономистом Бекиром Сулеймановым – пара зарегистрировала брак в апреле 2017 года. Супруги воспитывают двух сыновей – Эмира-Рахмана (2018) и Селима-Гирая (2020).