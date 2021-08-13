"Заслужила!", "Давно пора". В Киеве открыли именную звезду Джамалы

Джамала призналась, что давно мечтала об именной звезде Фото: gulliver.kyiv / Instagram

"11 лет назад, когда я стояла в Лос-Анджелесе на Hollywood Walk of Fame и рассматривала звезды, я сфотографировалась и визуализировала, что однажды такая появится и у меня. И вот где я теперь! Счастливая, благодарная и вдохновленная, ведь теперь мое имя выгравировано в центре уже родного Киева", – написала Джамала.

На открытие именной звезды певица пришла вместе с семьей – мужем и двумя маленькими сыновьями.

"Ты давно заслужила ее!" – прокомментировала пост Джамалы ведущая Василиса Фролова.

"Поздравляю", – написала солистка украинской группы The Hardkiss Юлия Санина.

"Поздравляю! Давно пора было. Думала, ваша звезда давно уже там красуется", – призналась подписчица с ником larisaafifi.

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